به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی لقمانپور، ظهر شنبه در نشست کارگروه ادبیات استان مازندران، از تدوین کتاب جدید «۴۹ شهید عملیات ۱۲ روزه مازندران» خبر داد وگفت: این اثر که با همکاری معاونت ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان در حال تألیف است، به روایت رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای این عملیات می‌پردازد و قصد دارد گوشه‌ای از تاریخ پرفراز و نشیب جنگ تحمیلی در مازندران را به تصویر بکشد.

لقمانپور ضمن تجلیل از جایگاه ویژه مازندران در عرصه دفاع مقدس، به تولید بیش از ۶۰ عنوان کتاب در این حوزه اشاره کرد و گفت: مازندران نه تنها در دوران جنگ، بلکه در عرصه فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس نیز پیشگام بوده است. این استان با ظرفیت انسانی و فرهنگی خود همواره یکی از قطب‌های تولید آثار ماندگار در تاریخ جنگ بوده است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور همچنین به ضرورت آموزش و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده اشاره کرد و افزود: امسال برای اولین بار ۲۰ درصد از تولیدات فرهنگی دفاع مقدس استان به کودکان اختصاص یافته است. با استفاده از ابزارهای جذاب مانند داستان‌های کوتاه، فیلم‌های انیمیشن و موشن‌گرافی، سعی داریم مفاهیم ایثار و مقاومت را به زبان کودکانه و با زبان هنر به نسل آینده انتقال دهیم.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تولید آثار فرهنگی

سرهنگ محمدحسن سلامی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، در ادامه نشست گفت: استان مازندران با داشتن رزمندگان، پیشکسوتان و نویسندگان برجسته‌ای در عرصه دفاع مقدس، توانسته است در سال‌های اخیر قدم‌های بزرگی در راستای ثبت تاریخ جنگ و جهاد بردارد. وطی دو سال گذشته، ۲۰۰ عنوان کتاب در این حوزه آماده چاپ شده است که برخی از آن‌ها در مراحل نهایی چاپ قرار دارند.

سلامی همچنین بر اهمیت همکاری میان نهادهای مختلف در استان تأکید کرد و افزود: در این مسیر، شبکه‌های مردمی و خیرین فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌کنند. ما در تلاشیم تا با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی استان، تاریخ دفاع مقدس را به درستی ثبت کرده و در اختیار نسل‌های آینده قرار دهیم.