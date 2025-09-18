به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی شاعران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس بزرگ‌ترین حماسه ملی و مکتب مقدس ملت ایران است که پایه‌های ایستادگی و مقاومت این ملت را شکل داده و ماندگار کرده است.

وی افزود: شعر و ادبیات دفاع مقدس نقش بی‌بدیلی در ایجاد امید، نشاط و تقویت روحیه مقاومت در میان مردم و رزمندگان داشته است و در واقع به عنوان خط مقدم فرهنگی در کنار جبهه‌ها حضور داشته است.

سرهنگ سلامی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس گنجینه‌ای گرانبها و میراثی ارزشمند برای تاریخ این کشور است، خاطرنشان کرد: این گنجینه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قابل بهره‌برداری است و نسل‌های آینده نیز باید با این میراث آشنا شوند.

سید محمد صادقی سنگدهی، معاون ادبیات، انتشارات و تاریخ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران نیز در این نشست هدف از برگزاری جلسه را بررسی و نقد آثار چاپ شده در حوزه دفاع مقدس و تجلیل از شاعران و نویسندگان فعال در حوزه ادبیات پایداری عنوان کرد.

وی گفت: طی ۱۵ سال گذشته، جشنواره‌های استانی شعر اشک انار و داستان کوتاه یوسف به صورت مستمر برگزار شده و به تازگی انجمن شاعران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران تشکیل شده است که نقش مهمی در ارتقا فعالیت‌های فرهنگی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: این نشست علاوه بر نقد و بررسی آثار، فرصتی بود تا شاعران و نویسندگان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در حوزه چاپ و نشر کتاب را بیان کنند و به بررسی راهکارهای بهبود این حوزه پرداخته شود.

در پایان این مراسم، با حضور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از شاعران و نویسندگان حوزه ادبیات پایداری تجلیل و تقدیر به عمل آمد و این نشست تخصصی با فضای صمیمی و همدلی به کار خود پایان داد.