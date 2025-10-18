به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر شنبه در بازدید از دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان و در دیدار با مدیران این مجموعه بر اهمیت و ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی به عنوان اصلی‌ترین راهکار برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در استان تأکید کرد و بیان داشت: در مجلس تمام تلاش خود را برای حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی مهارتی به کار خواهیم بست.

وی همچنین بر اهمیت بازدیدهای میدانی از مراکز آموزشی تأکید کرده و افزود: این بازدیدها فرصتی است تا نمایندگان از نزدیک با چالش‌ها و نیازهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی آشنا شوند و بتوانند در راستای برنامه‌ریزی‌های حمایتی دقیق‌تر و مؤثرتر اقدام کنند.

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین از قول خود برای حمایت همه‌جانبه از این دانشگاه خبر داد و بیان کرد: ما در مجلس به طور کامل از این مجموعه دانشگاهی حمایت خواهیم کرد و تمامی همکاری‌های ممکن را در راستای تقویت و توسعه آموزش‌های مهارتی در استان به عمل خواهیم آورد.

مظاهر خیرخواهان سرپرست آموزشکده پسران سمنان واحد استانی سمنان نیز در این دیدار بیان کرد: بیش از سه هزار دانشجو در چهار دانشکده این دانشگاه در استان مشغول به تحصیل هستند. استقبال از دوره‌های آموزشی این دانشگاه نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و این امر گویای جایگاه رو به رشد آموزش‌های مهارتی در استان است.

خیرخواهان با بیان اینکه دانشگاه ملی مهارت با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در مسیر ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و تقویت بنیه اقتصادی استان گام برمی‌دارد، تاکید کرد: هدف اصلی ما پرورش نیروی انسانی ماهر است که بتواند نیازهای بازار کار را تأمین کند و در راستای تقویت اقتصاد استان و کشور نقش‌آفرینی کند.