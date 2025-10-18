عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برنده جایزه جهانی دانشمند جوان یونسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این جایزه بینالمللی که هر ساله از سوی سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) تنها به ۱۱ دانشمند جوان و برجسته از سراسر جهان اعطا میشود، امسال مزّین به نام دکتر قیاسی به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در جمع برندگان بود. پژوهش وی با عنوان «توسعه مدل پایدار هیدروتوریسم در ذخیرهگاه زیستکره میانکاله» که بر احیای اکوسیستمهای تالابی، ایجاد مشاغل سبز و توانمندسازی جوامع محلی متمرکز است، مورد تقدیر داوران بینالمللی قرار گرفت.
بهزاد قیاسی که دارای سابقه بیش از یک دهه مدیریت پروژههای محیط زیستی و برگزیده جوایز متعدد بنیاد ملی نخبگان از جمله جایزه استادیار جوان بنیاد ملی نخبگان (جایزه شهید کاظمی آشتیانی) در سال ۱۴۰۳ است، با این موفقیت، بار دیگر توانمندی پژوهشگران و اساتید دانشگاه تهران در عرصههای بینالمللی و ارائه راهکارهای بومی برای معضلات جهانی محیط زیست را به نمایش گذاشت.
برنامه انسان و کره مسکون (MAB) یونسکو از مشهورترین و تاثیرگذارترین برنامههای بینالمللی در حوزه حفاظت از اکوسیستم و تلفیق حفاظت با توسعه پایدار است و کسب این جایزه توسط یک پژوهشگر ایرانی، گامی مؤثر در معرفی دستاوردهای علمی کشور و تقویت دیپلماسی محیط زیستی ایران در عرصه جهانی محسوب میشود.
این افتخار علمی، علاوه بر ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبهبندیهای معتبر بینالمللی، نویدبخش توجه به پژوهشهای کاربردی و راهبردی در حوزه محیط زیست برای حل چالشهای ملی و فراملی است.
