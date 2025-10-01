به گزارش خبرنگار مهر، یوسف صابر دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران به عنوان یکی از چهره‌های مدعو، در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و سی و هفتمین نشست شورای هماهنگی برنامه انسان و زیست‌کره (MAB) یونسکو که از ۳۱ شهریور الی۶ مهرماه در هانگژوی چین برگزار شد، حاضر بود.

یوسف صابر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دعوت رسمی توسط آکادمی علوم چین و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با استناد به سوابق پژوهشی و تجارب بین‌المللی بنده در حوزه‌های جوانان، توسعه پایدار، زیست‌محیطی و صلح صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این رویداد با حضور مقامات بلندپایه‌ای از سراسر دنیا بود از جمله شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، همراه بود که نشان از اهمیت راهبردی این گردهمایی برای ایران دارد.

صابر با اشاره به دلایل حضور خود در این اجلاس از جمله ارائه چارچوب پژوهشی رساله دکتری با محوریت «دیپلماسی زیست‌کره بریکس» بیان کرد: این طرح تحقیقاتی که تحت راهنمایی و مشاوره اساتید ممتاز گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال تدوین است، به بررسی نقش همکاری‌های زیست‌بومی در تقویت مناسبات دیپلماتیک میان کشورهای عضو گروه بریکس و حتی غیر بریکس می‌پردازد.

این دانشجوی روابط بین‌الملل تاکید کرد: این کنگره که میزبانی آن به یک کشور آسیایی (چین) سپرده شده است، با حضور هزاران چهره تاثیرگذار و دولتی از بیش از ۱۵۰ کشور جهان، به تصویب سند راهبردی مهمی چون «طرح اقدام هانگژو» برای دهه آینده برنامه انسان و زیست‌کره می‌پردازد.

دعوت از چهره‌های جوان و مستعدی مانند یوسف صابر، نشان از عزم نهادهای بین‌المللی برای بهره‌گیری از ایده‌های نو در حل چالش‌های پیچیده جهانی دارد. این موفقیت، نه تنها دستاوردی فردی، بلکه گامی بلند در راستای تقویت دیپلماسی علمی ایران و نمایش ظرفیت‌های نسل جدید پژوهشگران کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

چنین حضورهایی زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های آتی میان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران با نهادهای معتبر جهانی خواهد بود.