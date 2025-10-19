برگزاری کارگاه نقاشی برای بانوی ایرانی در زندان فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، کارگاه نقاشی «بانوی البرز» در حمایت از آزادی مهدیه اسفندیاری با حضور جمعی از هنرجویان و اساتید نقاشی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، یکشنبه ۲۷ مهر، سه شنبه ۲۹ مهر و یکشنبه ۴ آبان ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نگارخانه مهر برگزار می شود.

مهدیه اسفندیاری مترجم و فعال فرهنگی آموزشی است. وی متولد اسفند ۱۳۶۵ است و از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت دارد. وی که همواره در کنار وظایف حرفه‌ای خود، به حمایت از حقوق بشر و عدالت اجتماعی پایبند بوده است، ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل انتشار یک استوری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، توسط نیروهای امنیتی در شهر لئون بازداشت شد. بازداشتی که اکنون بیش از شش ماه از آن می‌گذرد و همچنان بدون توجیه حقوقی ادامه دارد. اتهامی که مأموران فرانسوی به وی نسبت داده‌اند، «حمایت از مردم فلسطین»، «انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه» و انتشار پست‌ها یا مطالبی در فضای مجازی است؛ این اقدامات از نگاه مقامات فرانسه، «تشویق به تروریسم» تلقی شده‌اند.

مقامات فرانسوی همواره شعار حمایت از آزادی زنان و بیان را مطرح می‌کنند اما بازداشت یک زن دانشگاهی و فعال اجتماعی به دلیل ابراز عقیده، تناقض آشکاری با همین ادعاها دارد. افزون بر این، روند بازداشت وی با پنهان‌کاری همراه بوده و در ماه نخست، حتی خانواده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس از دریافت اطلاعات درباره وضعیت وی محروم ماندند.