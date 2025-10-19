به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز یکشنبه در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: مسئله جوانی جمعیت، موضوع گسترده‌ای است که شاخص‌های آن نقش تعیین‌کننده‌ای در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه آسیب‌های تک‌فرزندی و بدون فرزندی بر کسی پوشیده نیست، گفت: خانواده‌هایی که می‌توانند فرزندآوری داشته باشند باید شناسایی شوند و با ارائه مشاوره آن‌ها را به سمت فرزندآوری سوق داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر زنگ خطر جمعیتی به صدا درآمده است و مسائل اجتماعی و اقتصادی در این راستا نقش پررنگی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری عسلیان خرم‌آباد، عنوان کرد: اقداماتی در راستای راه‌اندازی این مرکز صورت‌گرفته که شناسایی زوجین نابارور و هدایت آن‌ها به سمت این مرکز می‌تواند در زمینه رشد جمعیت تأثیر زیادی داشته باشد.