۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

پزشکیان:سینماگران جوان چشم‌انداز درخت پربار ایران فرهنگی را ترسیم کنند

رئیس جمهور به مناسبت افتتاح جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پیامی گفت: سینماگران جوان کشور چشم‌انداز درخت پربار ایران فرهنگی را با اندیشه پویای خود ترسیم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی به مناسبت افتتاح جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پرجوان‌ترین جشنواره سینمایی کشور، پنجره‌ای است که افق امید و آینده‌ای وجدآفرین برای ایران را می‌نمایاند، تصریح کرد: با افتخار امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ جشنواره فیلم کوتاه تهران را افتتاح می‌کنیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

جوانان عزیز، سینماگران خوش‌آتیه این سرزمین، بدانید که همه ما چشم‌انداز فردای درخت پربار ایران فرهنگی و قدرت معنایی ایران را امروز با همین برگ‌های سبز و اندیشه‌های جوان و ذوق و خلاقیت پویای شما که یگانه‌اید، ترسیم می‌کنیم.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پرجوان‌ترین جشنواره سینمایی کشور، پنجره‌ای است که افق امید و آینده‌ای وجدآفرین برای ایران را می‌نمایاند. با افتخار امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ جشنواره فیلم کوتاه تهران را افتتاح می‌کنیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

رامین عبداله شاهی

