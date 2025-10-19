نتانیاهو نام جدیدی برای جنگ غزه انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی نام «جنگ رستاخیز» را برای جنگ غزه انتخاب کرد. این نام در کابینه رژیم صهیونیستی نیز به تصویب رسیده است.

نتانیاهو با سوء استفاده از فضای تلمودی موجود در سرزمین‌های اشغالی که با رویکردهای ایدئولوژیک افراطی همراه شده، سعی کرده خود را یک رهبر تلمودی قلمداد کند که به دنبال احیای آرمان‌های قدیمی صهیونیستی است. ایده «اسرائیل بزرگ» نیز بر اساس همین رویکرد مطرح شده است.

بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز با ذوق زدگی نسبت به از سر گیری مجدد حملات صهیونیست‌ها به غزه، عبارت «جنگ» را توئیت کرد.

خبرنگار الجزیره گزارش می‌دهد که همچنان صدای انفجارهای عظیمی در منطقه رفح در جنوب نوار غزه به گوش می‌رسد.

ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش در پی ادعای مطرح شده در خصوص حمله به یک خودروی زرهی این رژیم در رفح بار دیگر حملات به غزه را از سر گرفت.

در پی ادعای انفجار این خودروی زرهی و اعلام هلاکت دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن دو تن دیگر، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی اهدافی را در منطقه رفح در جنوب نوار غزه و جبالیا واقع در شمال غزه بمباران کرد.