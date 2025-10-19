واکنش حماس به دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عزت الرشق، یکی از رهبران برجسته حماس دقایقی پیش در واکنش به از سر گیری حملات صهیونیستها به غزه در پی ادعای نقض آتش بس از سوی مقاومت، با تأکید بر پایبندی این جنبش به توافق آتشبس، تصریح کرد که این، رژیم اشغالگر صهیونیستی است که به نقض توافق ادامه میدهد و بهانههای واهی برای توجیه جنایات خود میتراشد.
الرشق در ادامه اظهارات خود افزود: تلاشهای نتانیاهو برای شانه خالی کردن و انکار تعهداتش، تحت فشار ائتلاف تروریستی کابینه افراطی او صورت میگیرد و تلاشی برای فرار از مسئولیتهایش در برابر میانجیها و تضمین کنندههای آن است.
ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش در پی ادعای مطرح شده در خصوص حمله به یک خودروی زرهی این رژیم در رفح بار دیگر حملات به غزه را از سر گرفت.
در پی ادعای انفجار این خودروی زرهی و اعلام هلاکت دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن دو تن دیگر، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی اهدافی را در منطقه رفح در جنوب نوار غزه و جبالیا واقع در شمال غزه بمباران کرد.
نظر شما