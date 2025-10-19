به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۳.۵۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۱.۳۶ درجه شرقی تعیین شد.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۵ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا در روسیه را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۳.۵۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۱.۳۶ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
