  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر در میندانائو فیلیپین

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر در میندانائو فیلیپین

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر، میندانائو، فیلیپین را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۸.۸۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۶.۴۸ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد خبر 6627326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها