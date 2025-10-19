  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

«سینمان» به رادیو نمایش می‌آید؛ بررسی جشنواره فیلم کوتاه با امیر قادری

همزمان با جشنواره فیلم کوتاه تهران ویژه‌برنامه «سینمان» از رادیو نمایش و رسانه تصویری «آن» پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، ویژه‌برنامه «سینمان» به تهیه‌کنندگی و اجرای میثم کریمی، هم‌زمان با برگزاری چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از رادیو نمایش و رسانه تصویری «آن» پخش می‌شود. این برنامه از امشب یکشنبه ۲۷ مهر هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و هم‌زمان به‌صورت زنده از رسانه تصویری «آن» در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در «سینمان» تازه‌ترین رویدادهای جشنواره، آثار منتخب و نگاه فیلم‌سازان و منتقدان سینمای کوتاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سردبیری برنامه را رکسانا قهقرایی و کارشناسی آن را امیر قادری بر عهده دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از موج اف. ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز دنبال کنند. نسخه تصویری آن نیز هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از رسانه تصویری «آن» پخش می‌شود.

