آغاز جشنواره فیلم کوتاه با یادی از ناصر تقوایی و شهدای جنگ ۱۲روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران در آغاز اولین نشست تخصصی «۲۰-۴۲» در اولین روز از این دوره جشنواره با احترام به روح شهدای جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: بسیار خوشحالم و مفتخرم که چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در این ساعت و در این زمان، به افتخار حضور شما آغاز میشود. چند نکته را لازم میدانم عرض کنم؛ قاعدتاً ما در این دوره افتتاحیه رسمی بهمعنای مرسوم نداریم، اما به امید خدا در اختتامیه جشنواره برنامهای باشکوه پیشبینی کردهایم و امیدوارم در آن مراسم در خدمت همه شما عزیزان باشیم.
وی افزود: نکته اول این است که خوشحالی و خرسندی خودم را از کار در کنار همکاران عزیزی که با تلاش شبانهروزیشان باعث شدند امروز جشنواره آغاز شود، ابراز کنم. نکته دوم، حضور استاد و برادر بزرگترم فرهاد توحیدی است؛ بسیار خرسندم که جشنواره فیلم کوتاه امسال با حضور وی آغاز میشود و نکته سوم، اندوه عمیق ما در روزهای اخیر است بهدلیل از دست دادن زندهیاد ناصر تقوایی؛ بیتردید یکی از بزرگترین نامهای تاریخ هنر این سرزمین. جای وی همیشه سبز خواهد بود، به خاطر آثار درخشان، اندیشههای ماندگار و صداقتی که در ارتباط با جهان پیرامون و با سینما داشت.
دبیر چهل و دومین جشنواره فیلمکوتاه تهران، در ادامه از آرش رصافی برای حضور بر صحنه دعوت کرد و گفت: امسال بزرگداشت این استاد را برگزار میکنیم چرا که از معلمان باسابقه انجمن هست؛ بسیاری از فیلمسازان جوان در کنار وی رشد کردند و خودش نیز همچنان بهعنوان فیلمساز و معلمی پویا فعال است. بزرگداشت امسال، ادای دینی به سالها فعالیت وی است و مطمئنم از این پس شاهد آثار بیشتری از آقای رصافی خواهیم بود.
شعیبی در ادامه از محمدرسول صادقی مشاور دبیر و مدیر اجرایی جشنواره و همچنین از عالیه هاشمی معاون آموزش انجمن و مدیر بخش نشستهای «۲۰-۴۲» دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و از آنها قدردانی کرد و اذعان کرد: برگزاری بیست نشست تخصصی جشنواره حاصل تلاش معاونت آموزش است. پیشاپیش از زحمات وحید رونقی و حمیدرضا مدقق که اجرای نشستهای تخصصی را برعهده دارند نیز سپاسگزارم که قبول زحمت کردند. راستش را بخواهید، حسرت میخورم که بهدلیل درگیریهای اجرایی، نمیتوانم در نشستها حضور کامل داشته باشم اما مطمئنم با حضور شما و استادان ارجمندی که در این جلسات شرکت دارند، دورهای پربار خواهیم داشت.
وی در پایان بیان کرد: از میان همکاران، عطا مجابی مدیر بینالملل جشنواره و سیدغلامرضا نعمتی نیز درگیر امور اداری این رویداد هستند و به امید خدا نتیجه فعالیتهایشان را در روزهای جشنواره خواهیم دید. در پایان لازم میدانم اشاره کنم که فضای بصری زیبایی که امسال در جشنواره میبینید، حاصل زحمات یکی از استادان بزرگ هنرهای تجسمی و گرافیک، آقای امرالله فرهادی است. امیدوارم یکی از دوستان وی نیز در جمع ما حضور داشته باشد.
دبیر جشنواره با حضور در اولین سانس نمایش آثار بخش مقاومت و بخش ویژه «وطن به روایت من» اکران آثار در سالنهای این دوره جشنواره را نیز با احترام به قهرمانان مقاومت، آغاز میکند.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از امروز یکشنبه ۲۷ مهر تا جمعه ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار میشود.
