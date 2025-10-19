به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در دهمین جلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان اظهار داشت: کارگروههای تخصصی باید به محلی برای تصمیمگیری منسجم و مؤثر در مسیر توسعه تبدیل شوند و هیچ طرح تولیدی یا عمرانی نباید به دلیل ناهماهنگی میان دستگاهها یا طولانی شدن فرآیندهای استعلام متوقف بماند.
وی افزود: رویکرد مدیریت عمرانی استان بر پایه تسهیل در اجرای طرحها، شفافیت در فرآیندها و احترام به ضوابط قانونی است. دستگاههای اجرایی باید با درک مشترک از اهداف توسعه، تصمیمات خود را در چارچوب برنامهریزی منسجم و هماهنگ اتخاذ کنند تا سرمایهگذاران و مجریان طرحها با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
صادقیپور با اشاره به تصمیمات اخیر کارگروه زیربنایی گفت: در این نشست، طرحهای عمرانی، صنعتی و خدماتی متعددی با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار، تقویت زیرساختها و رعایت اصول فنی و زیستمحیطی بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.
وی تأکید کرد: سرعت در کار زمانی ارزشمند است که با دقت و انضباط فنی همراه باشد. توسعه پایدار بدون هماهنگی میان نهادهای اجرایی ممکن نیست و از اینرو انتظار میرود همه دستگاهها مسئولانه و منظم در مسیر اجرای مصوبات حرکت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به تصمیم جدید کارگروه درباره تسریع در روند استعلامها گفت: بر اساس مصوبه این جلسه، مقرر شد ادارهکل منابع طبیعی به عنوان دبیرخانه سامانه استعلامها، استعلام ادارهکل شیلات را نیز به سامانه اضافه کند تا بررسی طرحهای مرتبط با حوزه شیلات با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود.
وی افزود: بخش خصوصی و سرمایهگذاران زمانی به مشارکت در طرحهای توسعهای ترغیب میشوند که فضای تصمیمگیری روشن، قوانین پایدار و همکاری میان نهادها برقرار باشد.
صادقیپور در پایان با تأکید بر نگاه بلندمدت مدیریت استان به حوزه زیرساختی و تولیدی خاطرنشان کرد: مدیریت عمرانی هرمزگان بر تعادل میان تسهیلگری و نظارت اصولی تأکید دارد. حمایت از سرمایهگذاری مسئولانه، رعایت ملاحظات زیستمحیطی و انضباط در اجرا سه رکن اساسی در تحقق توسعه متوازن استان است.
