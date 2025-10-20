  1. اقتصاد
نوسان ذات بازار سرمایه است

یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه نوسان بخشی جدایی‌ناپذیر از ذات بازار سرمایه است، گفت: نباید انتظار داشت شاخص‌ها و قیمت سهام همواره بدون تغییر باقی بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران موسوی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: وجود نوسان در بازار، نشانه پویایی و تحرک آن است، اما زمانی که شدت نوسانات چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی بیش از اندازه شود، به معنای خروج بازار از مسیر طبیعی خود خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز، به ویژه قیمت دلار، در بیشتر بخش‌های بازار سرمایه تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه هرچه شفاف‌سازی اقتصادی بیشتر باشد، مسیر حرکت بازار سرمایه نیز قابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد، افزود: پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلان اقتصادی یکی از معیارهای اصلی برای ایجاد ثبات و پایداری در بازار است.

به گفته موسوی، اقتصاد زمانی مقاوم و پویا محسوب می‌شود که در برابر تغییرات و رویدادهای داخلی و خارجی تاب‌آوری لازم را داشته باشد و شاخص‌های آن به‌صورت شفاف و منظم قابل ارزیابی باشند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشند، به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و عوامل بیرونی، بازار دچار نوسانات غیرمنتظره می‌شود.
وی تصریح کرد: تحقق بازار سالم و کارآمد منوط به پیش‌بینی‌پذیر شدن متغیرهای کلان اقتصادی است و در این مسیر، نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تقویت تاب‌آوری بازار بسیار مهم است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار سرمایه کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امیدواریم روند مثبت و روبه‌رشد آن به‌صورت پایدار ادامه یابد.

