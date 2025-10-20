  1. اقتصاد
دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی آغاز شد 

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از روز یکشنبه ۲۷ مهر تا چهارشنبه ۳۰ مهر به‌سادگی و در کمتر از یک دقیقه می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود در بانک تجارت از این فرصت بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، علاقه‌مندان به خرید خودروهای وارداتی می‌توانند با مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان به‌علاوه ۲۰ هزار تومان حداقل موجودی در حساب خود از طریق سامانه حساب‌های وکالتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir/vekalati سریع و ساده حساب خود را وکالتی کرده و سپس سایر مراحل را از طریق سامانه یکپارچه دنبال کنند.

همچنین شعب بانک تجارت نیز پذیرای مشتریانی هستند که تمایل به وکالتی کردن حساب خود به‌صورت حضوری دارند.

کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ و سایت اینترنتی www.tejaratbank.ir و همچنین شعب بانک تجارت در سراسر کشور.

