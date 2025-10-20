نواداد: هیچ مجوزی برای تخریب حمام میرزانقی تبریز صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نواداد، روز دوشنبه گفت: هیچ‌گونه مجوزی برای تخریب حمام تاریخی میرزانقی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان صادر نشده و این اقدام صرفاً بر اساس رأی قطعی دیوان عدالت اداری و توسط مالک خصوصی انجام شده است.

او با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی در تمامی مراحل بر حفظ اصالت و صیانت از این اثر پافشاری کرده است، افزود: حمام تاریخی میرزانقی واقع در خیابان عباسی تبریز در سال ۱۳۹۹ با شماره ۲۹۹ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی کشور به ثبت رسید، اما پس از ثبت، مالک خصوصی نسبت به این تصمیم اعتراض و از طریق مراجع قضائی پیگیر لغو آن شد.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی افزود: پس از طی فرآیند طولانی دادرسی، در سال ۱۴۰۰ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج این اثر از فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی کشور به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ابلاغ شد. با این حال، هیچ مجوزی برای تخریب بنا صادر نشد و تصمیم دیوان نه مجوزی برای تخریب اثر تاریخی بلکه صرفاً ناظر بر حذف ثبت ملی این اثر بود.

نواداد ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ نیز دیوان عدالت اداری در رأی مجددی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان را موظف به اجرای رأی پیشین و اعلام آن در مهلت هفت‌روزه کرد و عدم اجرای رأی را به منزله ترک فعل دانست. بر همین اساس، این اداره‌کل صرفاً مکلف به ابلاغ رأی شد و هیچ مجوزی فراتر از آن صادر نکرده است.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی با ابراز تأسف از تخریب این اثر ارزشمند تاریخی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی استان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب به بنا انجام داد، اما به‌دلیل مالکیت خصوصی و رأی قطعی مرجع قضائی، مانع عملی برای عدم تحقق آن وجود نداشت.