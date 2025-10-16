برگزاری دومین سالروز ثبت جهانی روستای تاریخی کندوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت دومین سالروز ثبت روستای تاریخی کندوان در فهرست «بهترین روستاهای گردشگری جهان» توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در محل روستای تاریخی کندوان و با هدف با هدف گرامیداشت این افتخار ملی و معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی این روستای تاریخی برگزار میشود.
روستای کندوان از توابع شهرستان اسکو در استان آذربایجانشرقی، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) بهعنوان «بهترین روستاهای گردشگری جهان» انتخاب شد. این انتخاب پس از بررسی بیش از ۲۵۰ روستا از ۶۵ کشور جهان صورت گرفت. معیارهای اصلی این ارزیابی شامل حفاظت از میراث فرهنگی، پایداری اقتصادی و اجتماعی، حفظ محیطزیست و توسعه گردشگری پایدار بود.
آمار و ارقام از افزایش چشمگیر میزان بازدید گردشگران از کندوان پس از ثبت جهانی حکایت میکند. بر اساس آمار رسمی، در قالب سفرهای نوروزی صرفاً از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۲۹ هزار و ۱۵۰ گردشگر از این روستای صخرهای بازدید کردهاند. این روند افزایشی موجب رونق اقتصادی در منطقه و گسترش اشتغال مرتبط با گردشگری شده است.
کندوان به دلیل معماری منحصربهفرد صخرهای و ساختوسازهای درون تودههای آتشفشانی کوه سهند، از نمونههای نادر زیستگاههای سنگی جهان محسوب میشود. زندگی در دل صخرهها، استفاده از معماری بومی و حفظ بافت سنتی، این روستا را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری طبیعی و فرهنگی ایران تبدیل کرده است.
مراسم بزرگداشت دومین سالروز ثبت جهانی روستای کندوان، با حضور مسئولان ملی و استانی، فعالان گردشگری، پژوهشگران و مردم محلی برگزار خواهد شد. هدف از این مراسم، تقدیر از تلاشهای انجامشده در زمینه معرفی و حفاظت از این روستای تاریخی و بررسی برنامههای آینده برای توسعه پایدار گردشگری در منطقه عنوان شده است.
احمد حمزه زاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ضمن تبریک فرا رسیدن دومین سالروز ثبت جهانی کندوان به ملت ایران، این روستای تاریخی را نخستین روستای ایران که به ثبت رسمی سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) رسیده توصیف کرد و گفت: این ثبت بینالمللی جایگاه کندوان را در میان مقاصد گردشگری کشور ارتقا داده و موجب افزایش چشمگیر تقاضای سفر به این روستا شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به معماری صخرهای و زندگی جاری در دل کوه اظهار کرد: زیست فعال ساکنان، ویژگیهای منحصربهفرد طبیعی و حفظ اصالت بافت، از عوامل تمایز کندوان با سایر روستاهای گردشگری کشور است.
او با تأکید بر توسعه زیرساختهای گردشگری و حفاظت از بافت تاریخی روستا گفت: با توجه به جایگاه بینالمللی کندوان و افزایش روزافزون بازدیدها، رویکرد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان حفظ تعادل میان جذب گردشگر و صیانت از ارزشهای فرهنگی و طبیعی این میراث زنده است.
