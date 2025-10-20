به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در نخستین نشست ستاد هماهنگی شانگهای و بریکس، اظهار داشت: این سازمانها هرچند نوپا نیستند اما ما خیلی دیرپا نیست که به انها پیوستهایم. شاید کمتر سازمانی با این مشخصات داریم که بدون اختلاف باشند. ما در مجموعه بریکس و شانگهای شاهد اختلاف و تعارض منافع نیستیم که این یک فرصت خوبی برای ایران فراهم میکند.
وی ادامه داد: پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، بدون اینکه جلسه حضوری با سازمانهای بریکس و شانگهای داشته باشیم، جلسه مجازی برگزار شد و محکومیتهای قوی صادر شد. این برای ما و کشورهای در حال توسعه و مستقل یک فرصت و.یژه فراهم میکند.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: در این زمانی که یکجانبه گرایی حاکم است، سازمانها و ترتیباتی مانند بریکس و شانگهای که مبتنی بر چند جانبه گرایی هستند فرصتی خوب برای کشورهای مستقل هستند و یکی از مهمترین دلایلی که ایران پیگیری کرد تا به عضویت این سازمانها دربیاید هدف مهم چندجانبه گرایی است.
وی افزود: در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تقویت ترتیبات چندجانبه جایگاه ویژه ای دارد و هم استفاده از ظرفیت این قبلی سازمانها؛ بویژه وقتی که با نگاه جنوب جهانی باشد لذا نباید فرصت حضور در این سازمانها را از دست دهیم.
غریب آبادی عنوان کرد: اینکه میگویم بخش وسیعی از تعاملات ما در رابطه با سازمانهای منطقهای و بین المللی ناظر بر حضور ما در رویدادهای اجلاس شانگهای و بریکس است، گزاف نگفتهام. حدود ۷۰ درصد از جلاس هایی که دستگاههای داخلی شرکت میکنند مربوط به شانگهای و بریکس است. هر هفته شاهد برنامه و نشست و حضور و مشارکت دستگاهها در این اجلاس ها هستیم.
غریب آبادی گفت: اولین اقدام جدی که انجام دادیم تشکیل همین ستاد هماهنگی است. انشاالله جلسات بعدی را تبدیل به جلسات تخصصی خواهیم کرد و کمیتههای تخصصی تشکیل خواهیم داد.
وی افزود: نکته اول و مهم این است که ما باید حضور فعال و مؤثر در اجلاسهای بریکس و شانگهای داشته باشیم.
وی با اشاره به ویژگیهای یک حضور مؤثر در این اجلاس ها، افزود: از همان ابتدا اسنادی که به یک اجلاس مرتبط است را به خوبی بررسی کنیم و نظرات کشورمان را منطبق با منافع کشورمان تبیین کنیم. نکته دوم اینکه حتماً با پیشنهادات عملی که از یک بنیه علمی و تئوریک برخوردار است، حضور پیدا کنیم. نکته سوم حضور و مشارکت فعال در خود اجلاس است. نکته چهارم پیگیری مصوبات اجلاس است.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: در یک اجلاس بین المللی فرصت تبیین مواضع یک کشور نیست بلکه حضور طیفی از کشورها در انجا یک فرصت خوبی را در خصوص موضوعات مورد علاقه فراهم میکند.
غریب آبادی گفت: بیان دستاوردها و برنامهها در بریکس و شانگهای مهم است. حضور دستگاههای اجرایی در سطح افکار عمومی ضروری است. در رابطه با اطلاع رسانی به افکار عمومی مقداری نقصان وجود دارد.
وی با بیان اینکه در وزارت امور خارجه بیشتر نقش هماهنگ کننده را داریم اما کار اصلی بر عهده دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: پیشنهاد میکنیم در هر دستگاه اجرایی یک فردی مسائل مرتبط با بریکس و شانگهای را پیگیری کند.
وی گفت: هرچند بریکس و شانگهای ترتیبات چند جانبه هستند اما بخش مهمی از ظرفیتهای این دو سازمان در کار دوجانبه با کشورهای عضو قرار دارد. ما کار دوجانبه را نباید فراموش کنیم. باید برنامه داشته باشیم تا با اعضا و کشورها بصورت دوجانبه برنامه ریزی کنیم.
غریب آبادی گفت: ما باید با این سازمانها تبادل هیئت، امضای تفاهمنامه، تعاملات، موافقتنامه همکاری داشته باشیم. در دوران جدید با مجموعه شورای تاری بریکس این کار را شروع میکنیم. این منحصر به بخش خصوصی هم نیست بلکه دستگاههای دولتی باید این نکته را مد نظر داشته باشند. برای استفاده از ظرفیت این سازمان به نحو احسن، باید برنامه ریزی داشته باشیم.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه گفت: در این دورانی که با یکجانبه گرایی مواجه هستیم و از سویی مواجه ایران با تحریمها و همچنین مسئله اسنپبک، آنچه کمک میکند که بگوییم دنیا تحت سیطره آمریکا نیست، استفاده از ظرفیتهای بریکس و شانگهای است. بنابراین باید از این ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم.
وی افزود: این دو سازمان از لحاظ کیفی و کمی و به لحاظ جمعیت بخش اعظم جهان را تشکیل میدهند لذا اینکه بتوانیم برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، مهم است. باید برنامه ریزی بیشتری انجام دهیم تا اقدامات بیشتری را به مرحله اجرا بگذاریم و روابط خودمان را گسترش دهیم.
غریب آبادی در پایان خاطرنشان کرد: حسن این دو سازمان این است که همه حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خصوصی و دولتی را در بر میگیرد.ظرفیتها بسیار گسترده است و بخاطر همین است که ما از همه دستگاههای مختلف دعوت کردهایم تا بتوانیم برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.
