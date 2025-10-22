به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، چهارمین کنفرانس بین‌المللی جوانان داوطلب با عنوان «بریکس برای تو» با حضور بیش از ۲۵۰ شرکت‌کننده از ۶۵ کشور جهان به‌صورت برخط برگزار شد. این رویداد به‌عنوان بستری مؤثر برای گفتگو میان کارشناسان، فعالان اجتماعی و نمایندگان نهادهای جوانان، به بررسی چشم‌انداز توسعه جنبش داوطلبی در کشورهای عضو بریکس پلاس اختصاص داشت.

در این نشست، نمایندگانی از روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اتیوپی، ایران، مصر، ازبکستان، اوگاندا، اندونزی و بلاروس شرکت کردند و درباره نقش جوانان در حل چالش‌های جهانی، ایجاد شبکه‌های داوطلبی در دانشگاه‌ها و شهرها، و تقویت پیوندهای دوستانه میان کشورها از طریق اجرای پروژه‌های مشترک به تبادل نظر پرداختند.

«کرا ایوانووا»، سرپرست دفتر پروژه روسیه بریکس، در سخنانی تأکید کرد که صنایع خلاق و جنبش داوطلبی می‌توانند الهام‌بخش گسترش همکاری‌های میان‌فرهنگی باشند.

وی افزود: داوطلبان نیروی انسانی، انرژی و ظرفیت سازمانی لازم برای اجرای پروژه‌های خلاقانه را فراهم می‌کنند و در نقطه تلاقی این دو حوزه، پایدارترین و پرتقاضاترین اشکال همکاری شکل می‌گیرد. مأموریت دفتر پروژه روسیه بریکس ایجاد شرایط برای چنین تعاملات میان‌بخشی است.

در بخش ویژه این کنفرانس، میزگردی با عنوان «ابتکارات داوطلبانه جوانان» برگزار شد که طی آن نمایندگان کشورهای مختلف پروژه‌های خود را معرفی کرده و فرصت‌های همکاری مشترک را بررسی کردند. این تبادل پویای ایده‌ها در سطح مردمی، در کنار همکاری‌های سازمان‌یافته در سطح رسمی، بستری برای گسترش دیپلماسی جوانان در چارچوب بریکس‌پلاس فراهم می‌کند.

«نیلسون فلورنتینو جونیور»، نماینده دبیر سیاست‌های جوانان وزارت امور جوانان برزیل، در گفتگو با تی‌وی بریکس اظهار داشت: برنامه جوانان برزیل در دوران ریاست موقت این کشور بر بریکس، بر چند محور کلیدی متمرکز است و مهم‌ترین دستاورد آن، به‌روزرسانی تفاهم‌نامه همکاری میان کشورهای عضو پس از گذشت ۱۰ سال از نسخه نخست آن است.

همچنین «اندی رحمان»، نماینده وزارت جوانان و ورزش اندونزی، در سخنانی درباره نقش داوطلبان در سیاست‌های جوانان کشورش گفت: از طریق شاخص توسعه ملی جوانان و برنامه‌های اقدام ملی و منطقه‌ای، اطمینان حاصل می‌کنیم که همه جوانان به آموزش و بهداشت دسترسی داشته باشند. فرهنگ داوطلبی در اندونزی ریشه در ارزش بومی گوتونگ رویونگ (همیاری متقابل) دارد و با همکاری مستحکم میان دولت، جامعه مدنی و سازمان‌های جوان‌محور تقویت می‌شود.

این رویداد به همت دفتر پروژه روسیه بریکس برای همکاری بین‌المللی جوانان و با حمایت آژانس فدرال امور جوانان روسیه، بنیاد صنایع خلاق منطقه اولیانوفسک و ائتلاف جوانان بریکس برگزار شد.

دفتر پروژه روسیه بریکس در سال ۲۰۲۰ با هدف هماهنگی تبادلات جوانان و اجرای پروژه‌های مشترک تأسیس شد. در سال ۲۰۲۲ نیز شبکه تلویزیونی بریکس و این دفتر، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در جهت ترویج دستورکار جوانان در میان کشورهای عضو بریکس امضا کردند.