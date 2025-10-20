به گزارش خبرنگار مهر، نرگس گنجی ظهر دوشنبه در نشست زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده حوزههای مختلف و احزاب سیاسی استان که ظهر دوشنبه در سالن همایش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان زنان نخبه استان اظهار کرد: لازم است تشکلهایی تخصصی میان بانوان سرآمد در حوزههای گوناگون از جمله ادبیات، هنرهای تجسمی و پژوهش ایجاد شود تا زمینه همافزایی و تبادل تجربه میان آنان فراهم شود.
وی افزود: هر یک از بانوان در گوشهای از فعالیتهای تخصصی خود مشغول هستند، اما تا زمانی که این تلاشها به هم نپیوندد، اثرگذاری آنها محدود باقی میماند. این گفتوگوها و ارتباطات جمعی میتواند به انسجام و خلاقیت بیشتر بانوان فعال در عرصههای مختلف منجر شود.
گنجی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدارای بیشتر با نسل جوان بهویژه دختران اشاره کرد و گفت: جوانان امروز باید شنیده شوند. اگر اجازه دهیم حرفشان را بزنند و احساس کنند صدایشان شنیده میشود، میتوانیم از بروز انزوا و گسست میان نسلها جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: نسل ما در دهههای گذشته حضور پررنگی در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داشت، اما امروز حضور جوانان در این فضاها کمرنگتر شده و این مسئله ناشی از آن است که گوش شنوا برای آنان کمتر داریم.
این شاعر و مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: جوانی جمعیت یک امتیاز ملی است، اما باید توجه داشت حفظ جوانان موجود بسیار آسانتر از ساختن نسل آینده است. وی افزود: نباید اجازه دهیم جوانان امروز به انزوا یا مهاجرت سوق داده شوند، زیرا سرمایه انسانی و اجتماعی کشور در گرو حفظ و پویایی نسل حاضر است.
