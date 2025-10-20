معاون وزیر گردشگری: تحول در گردشگری بدون تحول در روایت ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و رونمایی از «جشنواره ملی تولید محتوای گردشگری ایران، سرزمین تجربههای ناب» صبح دوشنبه با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری، شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، و جمعی از استادان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.
در ابتدای نشست، کریمنژاد معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، با اشاره به نقش دانشگاه در این رویداد گفت: این دانشگاه در سالهای اخیر تلاش کرده تا فعالیتهای علمی و پژوهشی را با نیازهای اجتماعی و فرهنگی پیوند دهد. جشنواره تولید محتوای گردشگری نیز در همین راستا شکل گرفته تا مردم و جوانان بتوانند از طریق رسانههای نوین، روایتگر زیباییها و ظرفیتهای کشور باشند.
وی افزود: این جشنواره با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، شهرداری و اتاق بازرگانی یزد برگزار میشود و محورهای اصلی آن شامل تاریخ، فرهنگ، آئینها، طبیعت، گردشگری سلامت و خوراک ایرانی است. دورههای آموزشی آن از ابتدای آذرماه آغاز شده و مراسم اختتامیه همزمان با نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در بهمنماه برگزار خواهد شد.
تولید محتوا، مسیر تازه برای معرفی ایران
در ادامه، شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی کشور، با تأکید بر اهمیت محتوای بومی در توسعه گردشگری گفت: تحول در گردشگری تنها با ساخت زیرساختهای فیزیکی ممکن نیست، بلکه نیاز به تحول در روایت و بازنمایی چهره واقعی ایران دارد. ما باید تصویر کشورمان را از دل روایتهای مردمی و فرهنگی به جهان نشان دهیم.
وی افزود: پیشتر بیشتر محتواهای گردشگری توسط شرکتهای تبلیغاتی تولید میشد، اما امروز باید از ظرفیت دانشجویان، فعالان محلی و راهنمایان گردشگری استفاده کنیم. هر ویدئوی کوتاه یا روایت تصویری میتواند صدای تازهای از ایران در جهان باشد.
شجاعی همچنین گفت: با بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی میتوان محتوای تأثیرگذاری تولید کرد که به جذب گردشگر و ارتقای تصویر ایران کمک کند. آینده گردشگری در دستان تولیدکنندگان محتواست.
تأکید معاون گردشگری بر همافزایی ملی
در بخش پایانی نشست، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، ضمن قدردانی از دستاندرکاران دانشگاه آزاد یزد و فعالان استانی گفت: در دنیای امروز، محتوا تعیینکننده مسیر حرکت گردشگری است. اگر روایت ما از ایران درست و خلاقانه نباشد، دیگران تصویر ما را خواهند ساخت. تولید محتوای فاخر و علمی، نه هزینه بلکه سرمایهگذاری فرهنگی و اقتصادی برای کشور است.
وی افزود: برای بازنمایی چهره واقعی ایران باید همه ظرفیتها را در کنار هم قرار دهیم؛ دانشگاهها، فعالان مردمی، رسانهها و نهادهای محلی. جشنواره تولید محتوای گردشگری گامی مؤثر در این مسیر است و میتواند به الگویی ملی تبدیل شود.
محسنی بندپی تأکید کرد: تحول در گردشگری بدون تحول در روایت ممکن نیست. ما باید از روایتهای مردمی برای ایجاد امید، نشاط و تصویرسازی مثبت از ایران استفاده کنیم. آینده گردشگری کشور در گرو پیوند دانش، فناوری و مشارکت اجتماعی است.
در پایان نشست، از پوستر رسمی جشنواره ملی تولید محتوای گردشگری ایران رونمایی شد و معاون گردشگری کشور برای حضور در نشست آتی این رویداد در آذرماه در یزد اعلام آمادگی کرد.
