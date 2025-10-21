به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازرسی و گشت مشترک، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان پلدختر با همکاری نماینده اداره تعزیرات حکومتی، واحدهای نظارت بر درمان و غذا دارو از آرایشگاه‌های زنانه سطح شهر پلدختر به‌منظور نظارت بر رعایت الزامات بهداشتی، جلوگیری از دخالت در امور پزشکی، استفاده از مواد و لوازم استاندارد و رعایت قیمت‌های مصوب بازرسی به عمل آمد.

در این بازرسی‌ها برای شش واحد از آرایشگاه‌های زنانه به علت عدم رعایت موازین بهداشتی، استفاده از مواد آرایشی فاقد برچسب غذا و دارو برگه معرفی به مراجع قضائی تکمیل شد.