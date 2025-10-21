  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

آرایشگاه‌های زنانه متخلف پلدختر به مراجع قضائی معرفی شدند

آرایشگاه‌های زنانه متخلف پلدختر به مراجع قضائی معرفی شدند

خرم‌آباد - آرایشگاه‌های زنانه متخلف شهرستان پلدختر به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازرسی و گشت مشترک، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان پلدختر با همکاری نماینده اداره تعزیرات حکومتی، واحدهای نظارت بر درمان و غذا دارو از آرایشگاه‌های زنانه سطح شهر پلدختر به‌منظور نظارت بر رعایت الزامات بهداشتی، جلوگیری از دخالت در امور پزشکی، استفاده از مواد و لوازم استاندارد و رعایت قیمت‌های مصوب بازرسی به عمل آمد.

در این بازرسی‌ها برای شش واحد از آرایشگاه‌های زنانه به علت عدم رعایت موازین بهداشتی، استفاده از مواد آرایشی فاقد برچسب غذا و دارو برگه معرفی به مراجع قضائی تکمیل شد.

کد خبر 6629310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها