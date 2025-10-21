به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کیفیت هوای پایتخت هندوستان امروز(سه‌شنبه) به سطوح خطرناکی رسید و طبق گزارش شرکت سوئیسی «آی‌کیوایر/ IQAir» بالاترین میزان آلودگی در جهان را ثبت کرد. این اتفاق یک روز بعد از جشن «دیوالی»، جشنواره نور در این کشور رخ داده است.

دیوان عالی هند هفته گذشته ممنوعیت استفاده از ترقه‌ و فشفشه در شهر را تعدیل و اجازه استفاده از «ترقه‌های سبز» را برای حداکثر سه ساعت در روزهای یکشنبه و دوشنبه صادر کرد. با این حال، به گفته شاهدان عینی، این ترقه‌ها خارج از زمان‌های مجاز نیز استفاده شدند. انتشار گازهای ناشی از این ترقه‌ها ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از آتش‌بازی‌های معمولی است.

طبق گزارش آی‌کیوایر، شاخص کیفیت هوای دهلی نو به ۴۴۲ رسید و این شهر را به آلوده‌ترین شهر بزرگ جهان تبدیل کرد. غلظت ذرات معلق در این شهر بیش از ۵۹ برابر ذکر شده در دستورالعمل سالانه سازمان بهداشت جهانی بود.

ذرات PM ۲.۵ به ذرات معلقی با قُطر ۲.۵ میکرون یا کمتر اشاره دارد که می‌توانند به ریه‌ نفوذ کرده و خطر بیماری‌های مرگبار و مشکلات قلبی را افزایش دهند.

هیئت مرکزی کنترل آلودگی هند (CPCB) نیز کیفیت هوای دهلی‌نو را «بسیار ضعیف» ارزیابی کرده است.

به گفته وزارت علوم زمین، بعید است دهلی در روزهای آینده از این وضعیت رهایی یابد و پیش‌بینی شده کیفیت هوا در دسته «بسیار ضعیف تا ضعیف» با شاخص AQI بین ۲۰۱ تا ۴۰۰ باقی بماند.

پایتخت هند و مناطق اطراف آن هر ساله در فصل زمستان در معرض مه غلیظی هستند چرا که هوای سرد و سنگین، گرد و غبار ساختمانی، گازهای منتشر شده از وسایل نقلیه و دود ناشی از آتش‌سوزی‌های کشاورزی را به دام می‌اندازد و شمار زیادی از شهروندان این شهر ۲۰ میلیون نفری را با بیماری‌های تنفسی روبه‌رو می‌کند.

مقامات دهلی‌نو در گذشته به منظور مقابله با این مشکل، مدارس را تعطیل، برخی فعالیت‌های ساختمانی را متوقف و محدودیت‌هایی را برای استفاده از وسایل نقلیه شخصی اعمال کرده‌اند.

هند تنها کشور آسیایی نیست که با هوای آلوده و سمی دست و پنجه نرم می‌کند. در استان پنجاب پاکستان که با هند هم‌مرز است، دولت محلی برای مقابله با آلودگی «طرح اضطراری» را به اجرا گذاشته است.