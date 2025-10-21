آیا فعالان مد و لباس در نمایشگاه جاکارتا حضور دارند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته روابط بینالملل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با موضوع بررسی نحوه حضور فعالان حوزه مد و پوشاک در نمایشگاه مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶» و با حضور محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حمیدرضا امیدی رئیس هیئتمدیره انجمن فعالان حجاب و عفاف و جمعی از تولیدکنندگان پوشاک عفیفانه برگزار شد.
محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر ضرورت شبکهسازی میان فعالان مد و پوشاک عفیفانه کشور برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی تأکید کرد.
وی با مثبت ارزیابیکردن حضور هیئتهای فرهنگی در نمایشگاههای بینالمللی مد و لباس، این رویدادها را فرصتی برای تقویت تعاملات اقتصادی میان تولیدکنندگان مد و لباس ایران با سایر کشورهای مسلمان دانست.
در ادامه امین مفتاحی عضو گروه بررسی همکاریهای فرهنگی و اقتصادی ایران و اندونزی در حوزه مد اسلامی، «فقدان ارتباطات مؤثر» را یکی از نقاط ضعف فعالیتهای حوزه مد و لباس کشور عنوان کرد و افزود: حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی میتواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه ایران در عرصه مد اسلامی ایفا کند.
هفته مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶ (Jakarta Muslim Fashion Week – JMFW) رویدادی سالانه است که از ۶ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴) با هدف ایجاد لابراتواری برای آینده مد اسلامی اندونزی، تقویت اکوسیستم ملی مد، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، و گسترش ارتباط با بازار جهانی در مرکز نمایشگاهی کارتیکا جاکارتا با موضوع «Essential Lab» برگزار میشود.
