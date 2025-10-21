به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا و باهدف حفظ امنیت اقتصادی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، فعالیت یک باند سازمان‌یافته قاچاق کالاهای دخانی را در خارج و داخل از استان رصد کردند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی، هویت دو نفر از اعضای اصلی این باند و همچنین انبار محل دپوی سیگارهای قاچاق در خرم‌آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، چندین اکیپ از مأموران پلیس به آدرس مذکور اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در عملیات ضربتی و بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی کالای دخانی فاقد مجوز شامل یک میلیون و ۴۵ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار، سه هزار و ۵۶۰ بسته تنباکوی میوه‌ای و چهارهزار و ۹۶ برگ پیپر خارجی فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در جریان این عملیات، دو نفر از اعضای این باند دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در امر قاچاق مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز توقیف شد، متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.