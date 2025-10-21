  1. استانها
باند سازمان‌یافته قاچاق کالاهای دخانی در لرستان منهدم شد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق کالاهای دخانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا و باهدف حفظ امنیت اقتصادی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، فعالیت یک باند سازمان‌یافته قاچاق کالاهای دخانی را در خارج و داخل از استان رصد کردند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی، هویت دو نفر از اعضای اصلی این باند و همچنین انبار محل دپوی سیگارهای قاچاق در خرم‌آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، چندین اکیپ از مأموران پلیس به آدرس مذکور اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در عملیات ضربتی و بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی کالای دخانی فاقد مجوز شامل یک میلیون و ۴۵ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار، سه هزار و ۵۶۰ بسته تنباکوی میوه‌ای و چهارهزار و ۹۶ برگ پیپر خارجی فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در جریان این عملیات، دو نفر از اعضای این باند دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در امر قاچاق مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز توقیف شد، متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.

