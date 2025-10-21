  1. بین الملل
سعد حریری در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت خواهد کرد؟

منابع لبنانی اعلام کردند که سعد حریری تمایلی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده لبنان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد: برخی مسئولان جریان المستقبل می‌گویند که سعد حریری پیش از پایان سال ۲۰۲۵ به بیروت باز خواهد گشت تا مقدمات حضور در انتخابات پارلمانی را فراهم کند و به برخی مسئولان این جریان برای شرکت در انتخابات چراغ سبز نشان دهد.

این رسانه اعلام کرد: این در حالی است که افرادی که به تازگی با رئیس جریان المستقبل لبنان دیدار کرده‌اند چیزی برخلاف این ادعا را بیان کرده اند. کسانی که اخیرا با سعد حریری دیدار کرده‌اند می‌گویند که وی تمایلی به حضور در انتخابات و درگیر شدن با عربستان سعودی ندارد.

این افراد بیان کردند: علاوه بر این، وضع جسمی سعد حریری به علت پیامدهای عمل جراحی قلب باز که بیش از یک سال از زمان آن می‌گذرد، هنوز به ثبات نرسیده است.

قرار است که انتخابات پارلمانی لبنان در بهار ۲۰۲۶ برگزار شود.

