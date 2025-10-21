پای «VAR» به چادرملو باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چادرملو اردکان از ابتدای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی در ورزشگاه شهید نصیری یزد، ناچار بود رقابت‌های خانگی خود را خارج از این ورزشگاه و در ورزشگاه تختی تهران برگزار کند، اکنون با تأییدیه رسمی سازمان لیگ، این ورزشگاه بار دیگر میزبان دیدارهای خانگی این تیم خواهد بود.

بر این اساس، دیدار هفته هشتم شاگردان سعید اخباری برابر خبیر خرم‌آباد روز جمعه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس تصمیم سازمان لیگ فوتبال ایران، اولین میزبانی چادرملو در فصل جدید قرار است که با کمک داور ویدئویی (VAR) انجام شود بر همین اساس نیز تجهیزات کمک داور ویدویی نیز صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر، در این ورزشگاه مسقر شد.

پیش از این نیز قرار بود ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه ۲ آبان برگزار شود که به ساعت ۱۶:۳۰ تغییر یافت.

این بازگشت، آغاز فصلی تازه در مسیر رشد و بالندگی چادرملو اردکان خواهد بود.