۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

ذوالفعلی نژاد: دو هزار زندانی در زندان های کرمان مشغول به کار هستند

کرمان- مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان گفت: بیش از ۱۰۰ کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ در زندان‌های استان فعال است و دو هزار زندانی در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ذوالفعلی‌نژاد، بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان از کارگاه‌های بنیاد تعاون زندانیان کرمان به خبرنگاران گفت: در استان کرمان قریب به دو هزار نفر زندانی در کارگاه‌های تولیدی مشغول کار هستند و علاوه بر آن، حدود هزار و ۱۰۰ نفر از زندانیان نیز در محل اقامت خود در زندان به اشتغال انفرادی مشغول هستند و از این طریق برای خود و خانواده‌هایشان درآمد ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: حدود ۱۲ تا ۱۳ پیمانکار در داخل و خارج از زندان‌ها با مجموعه اداره‌کل زندان‌ها همکاری دارند که این همکاری‌ها در قالب قرارداد با بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت از زندانیان انجام می‌شود.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان گفت: با فراهم‌سازی بستر اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها، زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه فراهم می‌شود تا پس از آزادی، بتوانند در محیط اجتماعی و اقتصادی کشور فعالیت مؤثر داشته باشند.

ذوالفعلی‌نژاد، با تأکید بر نقش حمایتی دستگاه قضائی در این زمینه تصریح کرد: اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری استان کرمان است و خوشبختانه در دو تا سه سال اخیر با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان، دادستان کرمان، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها، شاهد رشد قابل توجهی در این حوزه بوده‌ایم.

وی افزود: اداره‌کل زندان‌های استان کرمان برنامه‌ریزی کرده است تا با افزایش تعداد کارگاه‌ها و جذب زندانیان بیشتر در طرح‌های تولیدی، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش مؤثری در بازسازی روحی و اقتصادی زندانیان و خانواده‌های آنان ایفا کند.

