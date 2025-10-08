مددجویان کانون اصلاح و تربیت کرمان با عفو رهبری از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ذوالفعلی‌نژاد، ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان قضایی استان کرمان با مددجویان کانون اصلاح و تربیت کرمان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی کانون اصلاح و تربیت کرمان گفت: این کانون جزو برترین مراکز کشور از نظر امکانات ورزشی و تفریحی است و تاکنون حدود دو میلیارد تومان برای تجهیز سالن‌های ورزشی، کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی هزینه شده تا نوجوانان بتوانند انرژی و شور جوانی خود را در مسیر صحیح هدایت کنند و اعتماد ب ه‌نفس خود را بازیابند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در قبال مددجویان افزود: رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان در تهیه لباس گرم برای مددجویان و ارائه کمک های نقدی به آنها پشتیبانی بسیار خوبی از کانون اصلاح و تربیت داشته اند و اداره کل ورزش و جوانان استان نیز به نسبت به اهدای لباس ورزشی به مددجویان کانون اصلاح و تربیت اقدام کرده اند که جای تقدیر دارد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، لازم است دستگاه‌های مسئول زمینه اشتغال و تحصیل مددجویان پس از آزادی را فراهم کنند، اما متأسفانه در این بخش شاهد کم‌کاری برخی نهادها هستیم.