به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری اداره ورزش و جوانان، حوزه مقاومت بسیج گونمردی، هیئت ورزشهای همگانی شهرستان، شورای اسلامی و دهیاری گونمردی در این روستا برگزار شد.
در این مراسم نوریزهی بخشدار بخش مرکزی، صفریپور رئیس اداره ورزش و جوانان، سالاری جانشین حوزه بسیج و آئینپرست پیشکسوت ورزشی شهرستان سیریک حضور داشتند.
ابراهیم صفری رئیس اداره ورزش و جوانان سیریک، اظهار داشت: برگزاری همایشهای پیادهروی خانوادگی فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سلامت جسم و روان اهالی است و حضور خانوادهها در چنین برنامههایی نهتنها به ایجاد نشاط اجتماعی کمک میکند بلکه سبک زندگی سالم را در بین کودکان و نوجوانان نهادینه میسازد.
وی افزود: اداره ورزش و جوانان شهرستان با همکاری نهادهای محلی تلاش میکند تا این گونه برنامهها با مشارکت بیشتر مردم و با تنوع فعالیتهای ورزشی برگزار شود و همه اقشار جامعه بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
گفتنی است، شرکتکنندگان ضمن حرکت در مسیر تعیینشده با اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی بر اهمیت ترویج سبک زندگی فعال و سالم در خانوادهها تأکید کردند.
