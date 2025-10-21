به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری اداره ورزش و جوانان، حوزه مقاومت بسیج گونمردی، هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان، شورای اسلامی و دهیاری گونمردی در این روستا برگزار شد.

در این مراسم نوری‌زهی بخشدار بخش مرکزی، صفری‌پور رئیس اداره ورزش و جوانان، سالاری جانشین حوزه بسیج و آئین‌پرست پیشکسوت ورزشی شهرستان سیریک حضور داشتند.

ابراهیم صفری رئیس اداره ورزش و جوانان سیریک، اظهار داشت: برگزاری همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سلامت جسم و روان اهالی است و حضور خانواده‌ها در چنین برنامه‌هایی نه‌تنها به ایجاد نشاط اجتماعی کمک می‌کند بلکه سبک زندگی سالم را در بین کودکان و نوجوانان نهادینه می‌سازد.

وی افزود: اداره ورزش و جوانان شهرستان با همکاری نهادهای محلی تلاش می‌کند تا این گونه برنامه‌ها با مشارکت بیشتر مردم و با تنوع فعالیت‌های ورزشی برگزار شود و همه اقشار جامعه بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.



گفتنی است، شرکت‌کنندگان ضمن حرکت در مسیر تعیین‌شده با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی بر اهمیت ترویج سبک زندگی فعال و سالم در خانواده‌ها تأکید کردند.