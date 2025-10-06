شهیدیان: در حق ورزش سیریک اجحاف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سیریک با حضور یونس برهم معاون توسعه و پشتیبانی اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان، قاسمی معاون سیاسی فرمانداری، سالاری مسئول حراست اداره‌ کل و جمعی از مسئولان شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری سیریک برگزار شد.

رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک در این مراسم اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار هرمزگان، نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی و همکاری بنیاد برکت، شهرداران و دهیاران، اقدامات ارزشمندی در حوزه ورزش انجام شده که احداث ۱۶ زمین چمن مصنوعی محله‌ای از جمله این دستاوردهاست.

وی افزود: سهم شهرستان سیریک از اعتبارات ملی در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده و در حق این شهرستان اجحاف شده است از این‌ رو انتظار داریم اداره‌کل ورزش و جوانان استان با نگاهی منصفانه‌تر به این شهرستان بنگرد و عدالت را در توزیع اعتبارات ورزشی رعایت کند.

شهیدیان در ادامه با قدردانی از تلاش‌های ابراهیم آئین‌پرست رئیس سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان گفت: وی سال‌ها با عشق، تعهد و دلسوزی در مسیر توسعه ورزش سیریک گام برداشت و اکنون پس از سال‌ها خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.

فرماندار سیریک در پایان بر لزوم تقویت هیئت‌های ورزشی، تدوین برنامه‌های عملیاتی هدفمند، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توجه به پیشکسوتان و تعامل با جامعه ورزشی تأکید کرد.

در این مراسم از ابراهیم آئین‌پرست به پاس ۳۲ سال خدمت در حوزه ورزش سیریک تجلیل و حکم سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان به «ابراهیم صفری‌پور» اعطا شد.

صفری‌پور دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزشی است و پیش از این ۷ سال به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان بشاگرد و ۴ سال به عنوان کارشناس ورزشی در سیریک فعالیت داشته است.