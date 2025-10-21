دریافت 12 MB
کد خبر 6630171
  1. فیلم
  2. هنر
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از روز سوم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

گزارش خبرنگار مهر از روز سوم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

کاخ جشنواره امروز میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فریدزاده رییس سازمان سینمایی و اهالی هنر بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید