گزارش خبرنگار مهر از روز سوم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران کاخ جشنواره امروز میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فریدزاده رییس سازمان سینمایی و اهالی هنر بود.
