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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

استقلالی‌ها به پابوسی امام رضا(ع) آمدند

استقلالی‌ها به پابوسی امام رضا(ع) آمدند

مشهد- بازیکنان تیم فوتسال استقلال ایران ،به حرم مطهر رضوی آمدند تا پابوسی شان سرآغازی برای موفقیت‌های آینده باشد.

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کد مطلب 6730432

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