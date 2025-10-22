هیتر آذر تهویه؛ راهنمای خرید و نکات آموزشی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از بخاری خانگی معمولاً در فضاهای مسکونی و از هیتر معمولاً برای فضاهای اداری، تجاری، ویلایی، مساجد و بانک و همچنین، از جت هیتر برای فضاهای صنعتی، مرغداری، گلخانه و سولههای کارخانجات استفاده میشود.بخاری، هیتر و جت هیتر نسبت به نوع سوخت مصرفی به سه مدل گازی و گازوئیلی و برقی تقسیم میشوند. از میان هیترهای موجود دربازار گرمایشی، هیتر آذر تهویه یکی از بهترین برندهاست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
انواع هیتر آذر تهویه
شرکت آذر تهویه یکی از معتبرترین و کاملترین شرکتهای تولیدی سیستمهای گرمایشی است. این شرکت با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و همچنین با بهره گیری از ماشین آلات تمام اتوماتیک متناسب با تکنولوژی روز دنیا محصولات خود را تولید میکند. این سیستمهای گرمایشی مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و تولید شده و در مراحل مختلف تحت آزمایش، بازرسی و کنترل کیفیت قرار میگیرد.
هیترهای گازی آذر تهویه یکی از ایمن ترین و اقتصادیترین دستگاههای گرمایشی عصر حاضر بوده و به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد، کاربرد آن جهت گرمایش اماکن مختلف روز به روز گستردهتر میگردد. شرکت آذر تهویه هیترهای خود را در مدلهای هیتر گازی فایر تیوب، هیتر گازی اتمسفریک، هیتر گازی چالشی، هیتر گازی چدنی فن دار و هیتر برقی فن دار تولید کرده است. عمده محصولات تولیدی و مصرفی شرکت آذر تهویه مربوط به هیتر گازی چدنی فن دار و هیتر برقی فن دار است که در ادامه به آنها میپردازیم. هیترهای شرکت آذر تهویه دارای ویژگیهایی هستند از جمله؛
طراحی زیبا و منحصر بفرد
ایمنی کامل و عملکرد مطئمن
قابلیت نصب در ارتفاع
ایجادهوای مطبوع و توزیع یکنواخت گرما
دارای سیستم کنترل و حفاظت الکتریکی کامل
راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف سوخت
سهولت نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری با هزینه پایین
هیتر گازی آذرتهویه
هیترهای گازی آذرتهویه دو دور دوظرفیتی بوده ومدل های ۶۵۰، ۶۳۰، ۶۱۸ و ۶۱۴ از جمله بخاری گازی فن دار آذرتهویه محسوب میشوند. آذر تهویه هیترهای خود را مجهز به فن آکسیال دو سرعته و با چارچوب آلومینیومی که دارای استحکام و زیبایی بیشتر است ساخته است.
هیترهای گازی آذر تهویه ۶۱۸ و ۶۱۴ و ۶۳۰ و ۶۵۰ دارای ویژگیهای زیر هستند؛
مجهز به شیر دو ظرفیتی SIT ایتالیا
پوشش رنگ الکترواستاتیک
مجهز به فن آکسیال دو سرعته با بالانس استاتیکی با کمترین میزان صدا
دارای برد الکترونکی هوشمند جهت کنترل اتوماتیک
مجهز به جرقه زن خودکار
دارای سنسور دمای حدی جهت افزایش ایمنی
مجهز به سیستم آیونایز جهت نظارت بر تشکیل شعله
استفاده از چهارچوب آلومینیومی برای استحکام و زیبایی بیشتر
دارای پنل آلارم جهت رویت خطا
هیتر ۶۵۰ آذر تهویه
این هیتر در مدل دو دور دوظرفیتی تولید شده که دارای شیر SIT ایتالیا بوده و باعث کاهش مصرف سوخت سالیانه میشود. این هیتر دارای چهارچوب آلومینیومی بوده که باعث بالارفتن استحکام دستگاه و همچنین زیبایی بیشتر میشود. با گاز شهری کار میکند و دارای دور متغیر ۵۵۰ تا ۹۰۰ است. دارای ابعاد ۷۲*۶۸*۱۰۵ و وزنی حدود ۹۰ کیلوگرم است. هیتر ۶۵۰ آذر تهویه قابلیت گرمایش محیطهای صنعتی و تجاری و اداری به متراژ ۱۲۰۰ متر مکعب را دارد.
هیتر ۶۳۰ آذر تهویه
این هیتر نیز همانند هیتر ۶۵۰ در مدل دو دور دو ظرفیتی تولید شده با گاز شهری کار میکند و دارای ابعاد ۸۴*۴۵*۶۸ و وزن حدود ۶۰ کیلو گرم است. هیتر ۶۳۰ قابلیت گرمایش فضاهای صنعتی و تجاری تا متراژ ۷۰۰ متر مکعب را داراست.
هیتر ۶۱۸ آذر تهویه
این هیتر دارای شیر ترموستاتیک با کنترل دبی متغیر سوخت نسبت به دما دارد. قابلیت کارکرد با گاز شهری و گازمایع است. دارای چهارچوب آلومینیومی برای استحکام و زیبایی بیشتر بوده و وزنی حدود ۴۰ کیلوگرم دارد. مناسب برای فضاهای صنعتی کوچک، کافه رستورانها و فروشگاهها به متراژ ۴۰۰ مترمکعب است.
هیتر ۶۱۴ آذر تهویه
این مینی هیتر دارای طراحی زیبا با چهارچوب آلومینیومی و با ابعادی کوچک و ظریف است. هیتر ۶۱۴ آذرتهویه دارای ظرفیت حرارتی بالا نسبت به حج و وزن کم دارد. این هیتر مجهز به فن آکسیال دو سرعته با بالانس استاتیکی و دینامکی با کمترین سطح صدا دارد. این مینی هیتر قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع بوده و مناسب برای فضاهای کوچ و کافی شاپ و مغازهها تا متراژ ۲۵۰ مترمکعب است.
|
مدل
|
فضای گرمایش
|
سرعت فن
|
نوع سوخت
|
ابعاد
|
وزن
|
۶۱۴
|
۲۵۰ مترمکعب
|
۷۰۰-۱۴۰۰
|
گازشهری
|
۶۰*۳۷*۳۷
|
۲۰ کیلوگرم
|
۶۱۸
|
۴۰۰ مترمکعب
|
۷۰۰-۱۴۰۰
|
گازشهری
|
۷۶*۳۶*۶۵
|
۴۰ کیلوگرم
|
۶۳۰
|
۷۰۰ مترمکعب
|
۵۵۰-۹۰۰
|
گازشهری
|
۸۴*۴۵*۶۸
|
۶۰ کیلوگرم
|
۶۵۰
|
۱۲۰۰ مترمکعب
|
۵۵۰-۹۰۰
|
گازشهری
|
۱۰۵*۶۸*۷۲
|
۹۰ کیلوگرم
هیتر برقی آذرتهویه
شرکت آذرتهویه علاوه بر هیترهای گازی فن دار دو مدل هیتر برقی با ظرفیت حرارتی ۶ کیلووات و ۱۸ کیلووات تولید کرده است که در ادامه به معرفی هیتربرقی آذر تهویه میپردازیم:
این هیترهای برقی دارای ویژگیهای زیر میباشد:
دارای پنل نمایش دهنده دمای محیط
مجهز به سنسور هوشمند تشخیص خطا
دارای سیستم قطع کننده دمای حدی اولیه
دارای سنسور دما جهت راه اندازی فن
مجهز به فن آکسیال با بالانس استاتیکی با کمترین سطح صدا
دارای دمپرهای افقی و عمودی قابل تنظیم
بهره گیری از پوشش رنگ الکترواستاتیک
استفاده از چهارچوب آلومینیومی برای استحکام بیشتر
بهره گیری از ترموستات محیطی دیجیتال
متشکل از ۳ المنت مجزا
هیتر برقی ۶ کیلووات با ابعاد ۴۰*۴۶*۳۶ مناسب برای گرمایش منازل، کیوسکهای نگهبانی، کلاسهای درس به متراژ ۶۰ متر مناسب است. هیتر برقی ۱۸ کیلووات به ابعاد ۵۳*۶۳*۵۸ مناسب برای سالنهای تولیدی، ورزشی، مساجد و رستورانها تا متراژ ۱۰۰ متر مناسب است.
سوالات متداول
۱. هیتر گازی آذر تهویه در چه محیطهایی مناسب است؟
این مدل هیترهای بستگی به ظرفیتی که دارند مناسب برای فضاهای صنعتی، مراکز تجاری و اداری، فروشگاهها، مساجد، بانکها، منازل مسکونی و مدارس است.
۲. هیتر برقی آذر تهویه در چه محیطهایی قابل استفاده است؟
این هیتر برقی مناسب برای گرمایش سالنهای تولید کوچک، ویلاها، دفاتر اداری مناسب است.
۳. نحوه خرید هیتر آذر تهویه چگونه است؟
برای خرید محصولات گرمایشی ا زجمله هیتر آذر تهویه باید از نمایندگی رسمی خرید کرد. میتوانید از فروشگاه زمستون نمایندگی آذر تهویه خرید انجام بدهید.
۴. لیست قیمت آذر تهویه به چه صورت است؟
محصولات هر شرکت مناسب با ویژگیها و کارایی که دارند قیمت گذاری میشوند.
