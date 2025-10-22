به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این جلسه با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس کارگروه دائمی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان تشکیل شد.
در این جلسه موضوعات مهمی مورد بررسی قرار گرفت که شامل بررسی اقلام راهبردی صنعت ماشینسازی و صنعت خودرو بر اساس بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان بود. همچنین پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بومیسازی بر مبنای بند «ث» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم توسعه و اقلام راهبردی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مطابق با بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان مورد ارزیابی قرار گرفت.
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه میتوان به تحلیل حقوقی و سیاستی بند «پ» ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد. همچنین تصمیمات کمیته تخصصی رقابت در خصوص درخواست شرکتهای پویا فارمد فام و پردازش اطلاعات مالی پارت بر اساس بند «پ» ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانشبنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این جلسه با هدف سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه فناوریهای دانشبنیان و حمایت از تولیدات داخلی برگزار شد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
