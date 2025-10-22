به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی راه و راه‌آهن، تردد موتورسیکلت و دوچرخه در آزادراه‌ها ممنوع بوده و متخلفان علاوه بر اعمال قانون، با توقیف وسیله نقلیه مواجه خواهند شد.

وی با تأکید بر اجرای دقیق این قانون گفت: ممنوعیت تردد موتورسیکلت در آزادراه‌ها با هدف حفظ جان شهروندان و کاهش تصادفات اجرا می‌شود، اما متأسفانه برخی افراد به دلیل ناآگاهی یا سهل‌انگاری همچنان وارد این مسیرها شده و خود را در معرض خطر جدی قرار می‌دهند.

رئیس پلیس راه استان البرز افزود: با توجه به شرایط هندسی آزادراه‌ها و سرعت بالای خودروها، تردد موتورسیکلت در این مسیرها حتی برای رانندگان حرفه‌ای نیز خطرآفرین است. به همین دلیل، پلیس راه البرز با گشت‌های مستمر در محورهای مواصلاتی، با متخلفان برخورد کرده و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.

کرمی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در ارتقای ایمنی ترافیکی، خاطرنشان کرد: آموزش به موتورسواران، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و آگاهی خانواده‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان داشته باشد. رعایت این قانون تنها یک الزام اداری نیست، بلکه ضرورتی برای نجات جان انسان‌هاست.

وی تأکید کرد: موتورسیکلت‌سواران باید بدانند در صورت وقوع هرگونه حادثه ترافیکی در آزادراه‌ها، مقصر شناخته خواهند شد.

رئیس پلیس راه البرز افزود: ممنوعیت تردد موتورسیکلت در آزادراه‌های استان البرز اقدامی ضروری و پیشگیرانه برای حفاظت از جان شهروندان و ارتقای ایمنی ترافیکی است. اجرای دقیق قانون همراه با فرهنگ‌سازی و آموزش، موجب کاهش تصادفات مرگبار، روان‌سازی جریان ترافیک و افزایش اعتماد عمومی به سیستم حمل‌ونقل خواهد شد.

کرمی در خاتمه از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از ورود به آزادراه‌ها با موتورسیکلت، در ایجاد ترافیکی ایمن و روان برای همه کاربران جاده‌ای سهیم باشند.