به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری، از وقوع سانحه رانندگی در محور بندرترکمن به آققلا خبر داد و گفت: عصر چهارشنبه بر اثر برخورد دو خودروی پراید و ساینا بین روستاهای پنجپیکر و خواجهلر، سه نفر دچار آسیب شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه از سوی مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵، تیم عملیاتی پایگاه دریایی بندرترکمن با یک دستگاه آمبولانس و سه نیروی امدادی به محل اعزام شد.
به گفته حاجیلری، در این حادثه یک بانوی ۸۲ ساله که دچار مولتیتروما شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس جمعیت هلالاحمر به بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن منتقل شد. همچنین دو مصدوم دیگر نیز با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی انتقال یافتند.
