هاشمی: کودکان را با اهمیت ۱۳ آبان آشنا کنیم

مرضیه هاشمی فعال رسانه‌ای بین‌المللی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اهمیت برپایی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: مشخص است که روز ۱۳ باند بسیار مهم است و یک روز برای مبارزه با استکبار می‌باشد. این روز تاریخ طولانی دارد و در آن اتفاق‌های مختلفی پیش آمده است.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم ۱۳ آبان برای آینده کشور بسیار مهم است، باید کودکان نسبت به وقایع ۱۳ آبان آگاه باشند و از کودکی با آن آشنا شوند و بدانند که چرا امروز اینقدر مهم است و چرا این خط مقاومت مبارزه با استکبار اهمیت دارد.

این فعال رسانه‌ای بین‌المللی تصریح کرد: تربیت کودکان و آشنایی آنها با خط مقاومت وظیفه همه ما است به ویژه پدران و مادران همینطور در جامعه، مدارس وظیفه دارند این آگاهی را برای دانش آموزان توسعه دهند و این بسیار مهم است که ما در این فضاها بسیار فعالیت کنیم که نمونه‌های بسیار خوبی هم در این رابطه داریم.

هاشمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه حمله رژیم صهیونیستی به آمریکا علیه کشورمان بیان کرد: اقشار مختلف جامعه ما در این جنگ شهید شدند و حتی دانش آموزان و معلمان به شهادت رسیدند، مردم عادی به شهادت رسیدند.

این فعال رسانه‌ای بین‌المللی به نسل کشی دو سال گذشته رژیم صهیونیستی در غزه پرداخت و گفت: برای رژیم صهیونیستی هیچ اهمیتی ندارد که زنان و مردان و کودکان را قتل عام می‌کند، باید این‌ها را به بچه‌هایمان یاد دهیم و بدانند که از حالا باید تا ظهور امام زمان به یاری خداوند، محکم باشند.