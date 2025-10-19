حجت الاسلام محمودی: راهپیمایی ۱۳ آبان از میدان فلسطین آغاز خواهدشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در سومین جلسه مرکزی ستاد مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که ۵۰ ایالت آمریکا به مبارزه با استکبار پرداختند و اینطور وظیفه ما سنگین‌تر است و خوب است مراسم ۱۳ آبان را جهانی اعلام کنیم.

وی گفت: مراسم سیزده آبان باید به نحوی باشد که اجرای آن بر عهده دانش آموزان باشد البته اینطور نباشد که مدیران و مسئولان تصور کنند فقط مردم هستند که باید این مراسم را برپا کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان باید از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی مسیر فعال و پرنشاط برقرار شود. ۹ صبح روز سیزدهم آبان راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و مقابل لانه جاسوسی تجمع برگزار خواهد شد.