باستی: ارزش‌ افزایی محصولات کشاورزی نیازمند توسعه صنایع وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه کنگره مکانیزاسیون کشاورزی اظهار کرد: دانشگاه گیلان بهعنوان تنها دانشگاه مستقل و یکپارچه استان، در آخرین رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، رتبه هشتم دانشگاههای جامع کشور را کسب کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، آن را یکی از مراکز علمی باسابقه و مهم در حوزه آموزش و پژوهش کشاورزی معرفی کرد و افزود: استان گیلان با تنوع اقلیمی و ظرفیتهای طبیعی، نقش برجستهای در تولیدات کشاورزی کشور دارد و از جمله استانهای کشاورزیمحور به شمار میرود.
سرپرست دانشگاه گیلان تصریح کرد: محصولات شاخص استان شامل زیتون، فندق، گیاهان دارویی، چای، کیوی و برنج است اما بخش قابلتوجهی از این محصولات بهصورت خام عرضه میشوند و هنوز به مرحله صادرات و ارزشافزایی نرسیدهاند.
باستی بر ضرورت توسعه صنایع وابسته به کشاورزی و رفع چالشهای موجود در این حوزه تأکید کرد و افزود: برگزاری این کنگره میتواند فرصت مناسبی برای ارتقای اقتصاد کشاورزی استان و کشور باشد.
وی همچنین یکی از دستاوردهای مهم این کنگره را ایجاد شبکه علمی میان پژوهشگران حوزه مکانیزاسیون کشاورزی دانست و بیان داشت: گروه مکانیزاسیون دانشگاه گیلان با وجود محدودیتها، ارتباطات مؤثری با مراکز علمی و پژوهشگران بینالمللی برقرار کرده است.
سرپرست دانشگاه گیلان در ادامه به نقش دانشگاهیان در سیاستگذاریهای ملی اشاره و تأکید کرد: امروزه بسیاری از تصمیمسازان کشور از جامعه دانشگاهی برخاستهاند و در حل مسائل کشور از ظرفیت علمی دانشگاهها بهره میگیرند انتظار میرود مدیران استانی نیز دانشگاه را بهعنوان اتاق فکر در حوزههای اقتصادی و صنعتی بهکار گیرند.
کنگره مکانیزاسیون بستر همافزایی فعالان حوزه کشاورزی است
«ابوذر جمشیدوند» مدیرکل دفتر ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم مشارکت فعال همه ذینفعان را شرط تحقق تحول چشمگیر در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی عنوان کرد و گفت: این کنگره بستری مناسب برای همافزایی و تبادل نظر است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در اجرای فعالیتها افزود: برای دستیابی به تحول واقعی، باید مسیر گذشته را با نگاهی نو بازنگری کنیم و این کنگره میتواند نقطه آغاز یک جهاد علمی همهجانبه باشد.
در این کنگره همچنین قائممقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینها و ادوات کشاورزی ایران، رئیس انجمن علمی مهندسی ماشینهای کشاورزی و دیگر مسئولان حوزه کشاورزی حضور داشتند.
