کوهنوردان ناشنوا در ارتفاعات بیرمی در عملیات ۱۷ ساعته نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ایزدپناه اظهار کرد: از طریق تماس با شماره اضطراری ۱۱۲، مفقود شدن گروهی پنج نفره از کوهنوردان در ارتفاعات بیرمی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اطلاع داده شد و بلافاصله تیم‌های امداد و نجات از پایگاه کوهستان شهرستان‌های تنگستان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: اعضای این گروه شامل پنج کوهنورد بودند که چهار نفر از آنان ناشنوا بودند و به‌دلیل ضعف جسمانی و مصدومیت در مسیر، توان ادامه مسیر را از دست داده و مسیر خود را گم کرده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر تصریح کرد: در این عملیات، ۱۳ نیروی عملیاتی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی جست‌وجو و نجات در کوهستان، طی ۱۷ ساعت تلاش بی‌وقفه موفق شدند هر پنج کوهنورد را پیدا کرده و با سلامت کامل به پایین کوه منتقل کنند.

ایزدپناه گفت: چهار نفر از کوهنوردان به‌صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر از مصدومان نیز برای دریافت خدمات تکمیلی توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در پایان از تلاش شبانه‌روزی نجاتگران و همکاری نیروهای اورژانس و سایر عوامل امدادی در اجرای موفق این عملیات قدردانی کرد.