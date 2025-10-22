  1. استانها
کوهنوردان ناشنوا در ارتفاعات بیرمی در عملیات ۱۷ ساعته نجات یافتند

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از نجات کوهنوردان ناشنوای مفقود شده در ارتفاعات بیرمی پس از ۱۷ ساعت عملیات فشرده نجاتگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ایزدپناه اظهار کرد: از طریق تماس با شماره اضطراری ۱۱۲، مفقود شدن گروهی پنج نفره از کوهنوردان در ارتفاعات بیرمی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اطلاع داده شد و بلافاصله تیم‌های امداد و نجات از پایگاه کوهستان شهرستان‌های تنگستان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: اعضای این گروه شامل پنج کوهنورد بودند که چهار نفر از آنان ناشنوا بودند و به‌دلیل ضعف جسمانی و مصدومیت در مسیر، توان ادامه مسیر را از دست داده و مسیر خود را گم کرده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر تصریح کرد: در این عملیات، ۱۳ نیروی عملیاتی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی جست‌وجو و نجات در کوهستان، طی ۱۷ ساعت تلاش بی‌وقفه موفق شدند هر پنج کوهنورد را پیدا کرده و با سلامت کامل به پایین کوه منتقل کنند.

ایزدپناه گفت: چهار نفر از کوهنوردان به‌صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر از مصدومان نیز برای دریافت خدمات تکمیلی توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در پایان از تلاش شبانه‌روزی نجاتگران و همکاری نیروهای اورژانس و سایر عوامل امدادی در اجرای موفق این عملیات قدردانی کرد.

