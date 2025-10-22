پوراحمدی:۱۰۰ هزار نفر در کشور عضو صندوق هنر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید پوراحمدی عصز چهارشنبه در آیین هفت‌بحر هنر که با حضور هنرمندان، فرهیختگان و اصحاب رسانه در ایلام برگزار شد، اظهار داشت: ایلام بخشی از هویت فرهنگی ایران است و مردم این استان با تکیه بر ایمان، اصالت و هنر، سهمی ماندگار در پاسداشت ارزش‌های ملی داشته‌اند.

پوراحمدی گفت: تجلیل از مفاخر فرهنگی تجلیل از گذشته نیست بلکه تجدید پیمان با آینده است، زیرا هیچ جامعه‌ای بدون شناخت ریشه‌های فرهنگی خود قادر به دستیابی به قله‌های توسعه و شکوفایی نخواهد بود و هنر کلید حفظ این ریشه‌هاست.

وی افزود: برنامه‌هایی چون هفت‌بحر هنر تلاشی برای پیوند گذشته و آینده فرهنگ کشور است و نشان می‌دهد که ایران فرهنگی زنده و پویا دارد. هنرمندانی که ریشه‌های خود را با ایمان و عشق دنبال می‌کنند، چراغ هنر این سرزمین را روشن نگه می‌دارند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه با اشاره به نقش حمایتی صندوق گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار هنرمند، نویسنده و خبرنگار کشور تحت پوشش بیمه و خدمات حمایتی صندوق هنر قرار دارند که از این تعداد یک هزار و ۳۰۰ نفر در استان ایلام فعال هستند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به هنرمندان ایلام تخصیص یافت و ۴۲۵ پرونده بیمه تکمیلی برای اهالی فرهنگ این استان فعال شد. همچنین صندوق هنر طی سه سال اخیر از ۱۷ رویداد و جشنواره هنری ایلام با بودجه مستقیم حمایت کرده است.

پوراحمدی گفت: حمایت از استان‌های کمتر برخوردار به‌ویژه مناطق فرهنگی زاگرس‌نشین از اولویت‌های صندوق اعتباری هنر است تا عدالت فرهنگی در سراسر کشور برقرار شود. ایلام با پشتوانه تاریخی و هنری خود می‌تواند الگوی پیوند فرهنگ، ایمان و ایثار باشد.

وی یادآور شد: هنرمندان فقید روح‌الله اکبری و سعید ناطقی از چهره‌های ارزشمند این خطه بودند که صداقت و معرفت را با هنر درآمیختند و یادشان در میان جامعه فرهنگی کشور جاودانه خواهد بود. صندوق اعتباری هنر وظیفه دارد مسیر این بزرگان را با حمایت از نسل جوان هنرمندان ادامه دهد.

مشاور وزیر ارشاد تأکید کرد: هنر ایلام در سال‌های اخیر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی درخشیده است و این موفقیت نتیجه تلاش هنرمندان جوان، اساتید پیشکسوت و مدیران فرهنگی استان است. به گفته او، آیین‌هایی نظیر هفت‌بهر هنر تجلی هم‌افزایی ملی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان‌هاست و ایلام شایسته جایگاه ویژه در این روند است.

سیدمجید پوراحمدی در پایان خاطرنشان کرد: پشتیبانی از هنرمندان در بخش‌های بیمه، تسهیلات و امنیت شغلی جزو مأموریت‌های اصلی صندوق اعتباری هنر است و این نهاد با جدیت برنامه‌های خود را در مسیر عدالت فرهنگی و توسعه پایدار هنر کشور دنبال می‌کند.