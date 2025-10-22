به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه در مراسم باشکوه آیین هفتبحر هنر ایلام، با حضور هنرمندان، اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی، از چهرههای شاخص و فرهیخته عرصههای مختلف هنر استان تجلیل شد.
این آیین که با یاد هنرمندان فقید روحالله اکبری و سعید ناطقی همراه بود، بر محور پاسداشت فرهنگ بومی، زبان مادری و پیوند میراث گذشته با آینده هنر ایلام برگزار شد.
آیین «هفتبحر هنر» با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان فرهنگی استان ایلام برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در آیین باشکوه «هفتبحر هنر» ضمن گرامیداشت یاد هنرمندان فقید روحالله اکبری و سعید ناطقی، از این مراسم بهعنوان نماد پیوند گذشته و آینده فرهنگ ایلام یاد کرد و گفت تجلیل از مفاخر فرهنگی و هنری، باور به تداوم مسیر دانایی، خلاقیت و ایمان در جامعه است.
علی هلشی در آیین «هفتبحر هنر» با اشاره به جایگاه والای مفاخر فرهنگی و هنری استان گفت: تجلیل از مفاخر فرهنگی تجلیل از گذشته نیست بلکه تجدید پیمان با آینده است؛ چراکه هیچ جامعهای بدون شناخت ریشههای فرهنگی خود نمیتواند به قلههای توسعه و شکوفایی دست پیدا کند.
وی افزود: برنامههایی چون «هفتبحر هنر» در واقع تلاشی برای پیوند گذشته و آینده فرهنگ این دیار است؛ فرصتی برای پاسداشت چهرههای درخشان امروز و نیز یادآوری نام بزرگان دیروز تا نسل جوان بیاموزد که فرهنگ و هنر سرمایهای ماندگار و ستون هویت جامعه است.
هلشی با اشاره به فقدان دو چهره نامدار هنری استان اظهار داشت: از صمیم قلب فقدان هنرمندان متعهد، خلاق و شایسته، زندهیادان روحالله اکبری و سعید ناطقی را به اصحاب رسانه و جامعه فرهنگی استان تسلیت میگویم. اینان هنرمندانی بودند که جایشان امروز در میان ما خالی است و یاد نیک آنان بر زبان همگان جاری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: ایلام دیاری ریشهدار در تاریخ است، سرزمینی سرشار از ایمان، ایثار و فرهنگ که نام آن با حماسه، اندیشه و اصالت گره خورده است. هنرمندان ایلامی در تمامی عرصهها از سینما و موسیقی تا شعر، صنایع دستی و ادبیات با عشق و آگاهی، چراغ هنر این دیار را روشن نگاه داشتهاند.
وی با تجلیل از نامآوران هنر ایلام افزود: چهرههایی چون غلامرضا خان منصور، عباسی آرام، حشمت منصوری، ولیمحمد امیدی، پژمان مهدویفر، علی باصره، فرانکا الوندی، علی پیر حیاتی، سپیده صحرایی، فتاح کیانی و دهها هنرمند دیگر با تلاش و ذوق خود فرهنگ بومی و زبان مادری را پاس داشته و آن را به جلوهای از هویت ملی بدل کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یاد علمای برجسته استان از جمله آیتالله مروارید، آیتالله حیدری ایلامی، آیتالله تعمیرکاری و آیتالله سلطانی را گرامی داشت و گفت: این بزرگان با علم و زهد خویش، چراغ هدایت و بصیرت را در روزهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فروزان نگه داشتند و الگوی ایمان و اخلاق در جامعه ایلامی هستند.
هلشی همچنین اظهار کرد: فرهنگ ایثار در جان و هویت مردم ایلام ریشه دارد؛ جانبازان، آزادگان و رزمندگان این دیار برای پاسداری از کیان میهن اسلامی ما ایستادگی کردند و نامشان تا همیشه در تاریخ استان ماندگار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درخشش هنرمندان ایلامی در جشنوارههای ملی و بینالمللی حاصل پشتوانه فرهنگی هنرمندان جوانی است که با وجود تمام محدودیتها، ایمان و عشق را چراغ راه خود قرار دادهاند. این مسیر باید با حمایت مستمر نهادهای فرهنگی ادامه یابد تا ایلام همواره پرچمدار فرهنگ و هنر ماندگار ایران باشد.
