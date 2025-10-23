  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۵

تصادف زنجیره‌ای در جاده عسلویه به کنگان ۶ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در جاده عسلویه به کنگان با ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی‌نیا چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد چند دستگاه خودرو سمند، تیبا، وانت بار و مینی بوس مکسوس در جاده عسلویه به کنگان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پرک - شهرستان کنگان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۶ مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان انتقال داده شدند.

