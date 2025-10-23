هشدار پیرصالحی نسبت به مرگ های ناشی از مسمومیت ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، هم‌زمان با آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها از یکم تا هفتم آبان‌، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در پیامی بر اهمیت آگاهی، آموزش و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از مسمومیت‌ها تأکید کرده است.

در این پیام آمده که بخش قابل توجهی از مراجعات به مراکز درمانی کشور به دلیل انواع مسمومیت‌ها از جمله دارویی، مواد مخدر، مواد روان‌گردان، الکل، مواد شیمیایی، غذا، قارچ‌ها، گیاهان سمی و گزش جانوران سمی است.

در پیام رئیس سازمان غذا و دارو اشاره شده که مصرف خودسرانه دارو، استفاده هم‌زمان از چند دارو بدون مشورت پزشک یا داروساز، نگهداری داروهای مازاد در منزل و در دسترس بودن داروها برای کودکان از مهم‌ترین علل بروز مسمومیت‌های دارویی است.

همچنین در این پیام آمده است که سوءمصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی از عوامل اصلی مرگ در اثر مسمومیت محسوب می‌شوند. مصرف الکل‌های آلوده به متانول می‌تواند سبب بروز اختلالات بینایی از جمله تاری دید، دوبینی، تغییر میدان دید و در موارد شدید نابینایی کامل شود.

در بخش دیگری از این پیام، با اشاره به مسمومیت‌های ناشی از تماس با مواد شیمیایی خانگی تأکید شده است که ترکیب مواد شوینده و اسیدی، نگهداری در ظروف نامناسب یا بدون برچسب و قرار دادن آن‌ها در دسترس کودکان می‌تواند خطر بروز آسیب‌های جدی را افزایش دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه پیام خاطرنشان کرد: حفاظت پیشگیرانه از جان شهروندان از وظایف اساسی نظام سلامت است. این سازمان با نظارت مستمر بر کیفیت و ایمنی فرآورده‌های سلامت، دسترسی عمومی به خدمات مشاوره‌ای از طریق مراکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم با شماره ۱۹۰ داخلی ۳ کد ۲ و اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، در کاهش بروز و پیامدهای مسمومیت‌ها نقش دارد.

در پایان این پیام آمده است که هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها فرصتی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه است. سازمان غذا و دارو امیدوار است با اجرای برنامه‌های آموزشی و همکاری میان دستگاه‌ها، ایمنی به بخشی پایدار از سبک زندگی مردم تبدیل شود.