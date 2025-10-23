حجتالاسلام والمسلمین حاتم نصرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره یک روزه توانمندسازی آموزشی جهاد تبیین مربیان شبکه تربیتی خبر داد و گفت: با حضور ۲۱۰ مربی توانمند از نواحی، حوزهها و پایگاههای بسیج استان، این دوره یکروزه با هدف ارتقای توانمندی مربیان برگزار میشود.
معاون تعلیم و تربیت بسیج و سپاه قدس گیلان افزود: در این دوره، اساتید برجسته کشوری از شهرهایی چون قم، تهران و دیگر مراکز علمی دعوت شدهاند تا به تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری در سطح پایگاههای بسیج و میان آحاد مردم بپردازند.
حجتالاسلام نصرینژاد با تأکید بر استمرار انسجام و تربیت در شبکه صالحین تصریح کرد: این مسیر تربیتی تا زمان ظهور ادامه دارد و حلقههای صالحین در بستر شبکه تربیتی بسیج، نقشآفرینی خود را در عرصه جهاد تبیین حفظ خواهند کرد.
