۱ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۴

نصری نژاد: حلقه‌های صالحین بستر گسترش جهاد تبیین در جامعه هستند

رشت- معاون تعلیم و تربیت بسیج و سپاه قدس گیلان با اشاره به ضرورت ارتقای سطح علمی و تربیتی مربیان بسیجی، گفت: حلقه‌های صالحین بستر گسترش جهاد تبیین در جامعه هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاتم نصری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره یک روزه توانمندسازی آموزشی جهاد تبیین مربیان شبکه تربیتی خبر داد و گفت: با حضور ۲۱۰ مربی توانمند از نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج استان، این دوره یک‌روزه با هدف ارتقای توانمندی مربیان برگزار می‌شود.

معاون تعلیم و تربیت بسیج و سپاه قدس گیلان افزود: در این دوره، اساتید برجسته کشوری از شهرهایی چون قم، تهران و دیگر مراکز علمی دعوت شده‌اند تا به تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری در سطح پایگاه‌های بسیج و میان آحاد مردم بپردازند.

حجت‌الاسلام نصری‌نژاد با تأکید بر استمرار انسجام و تربیت در شبکه صالحین تصریح کرد: این مسیر تربیتی تا زمان ظهور ادامه دارد و حلقه‌های صالحین در بستر شبکه تربیتی بسیج، نقش‌آفرینی خود را در عرصه جهاد تبیین حفظ خواهند کرد.

