حجت‌الاسلام والمسلمین حاتم نصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت، از تلاش و نقش مربیان تربیتی گفت و اظهار کرد: جشنواره صالحین در هفته مقاومت با تجلیل از برترین‌های شبکه تربیتی بسیج در رشت برگزار می‌شود.

معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان افزود: مربیان در ارتقای فرهنگ مقاومت و تقویت جریان‌های تربیتی در بسیج نقش آفرین هستند.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره از این جشنواره در استان گفت: این جشنواره برای اولین بار در گیلان با هدف پاسداشت تلاش‌های مربیان و فعالان عرصه تربیتی برگزارمی شود.

حجت‌الاسلام نصری نژاد هفته مقاومت را یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های بسیجیان و رزمندگان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است بیان کرد و افزود: برگزاری جشنواره صالحین در این هفته پیوند فعالیت‌های تربیتی با فرهنگ مقاومت و ایستادگی به شمار می‌رود.

وی حضور مربیان و بسیجیان در این جشنواره را در استمرار مسیر تربیتی صالحین و تقویت روحیه جهادی در نسل جوان مهم برشمرد.

معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این جشنواره با حضور سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، و آیت الله فلاحتی در مصلی رشت برگزارمی شود گفت: دراین جشنواره از فعالان و مربیان برتر شبکه تربیتی صالحین تقدیر به عمل خواهد آمد