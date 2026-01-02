  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

نصری نژاد: جشنواره صالحین با تجلیل از برترین‌ها در رشت برگزار می‌شود

نصری نژاد: جشنواره صالحین با تجلیل از برترین‌ها در رشت برگزار می‌شود

رشت- معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش مربیان در ارتقای فرهنگ مقاومت گفت: جشنواره صالحین با تجلیل از برترین‌های شبکه تربیتی بسیج در رشت برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاتم نصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت، از تلاش و نقش مربیان تربیتی گفت و اظهار کرد: جشنواره صالحین در هفته مقاومت با تجلیل از برترین‌های شبکه تربیتی بسیج در رشت برگزار می‌شود.

معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان افزود: مربیان در ارتقای فرهنگ مقاومت و تقویت جریان‌های تربیتی در بسیج نقش آفرین هستند.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره از این جشنواره در استان گفت: این جشنواره برای اولین بار در گیلان با هدف پاسداشت تلاش‌های مربیان و فعالان عرصه تربیتی برگزارمی شود.

حجت‌الاسلام نصری نژاد هفته مقاومت را یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های بسیجیان و رزمندگان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است بیان کرد و افزود: برگزاری جشنواره صالحین در این هفته پیوند فعالیت‌های تربیتی با فرهنگ مقاومت و ایستادگی به شمار می‌رود.

وی حضور مربیان و بسیجیان در این جشنواره را در استمرار مسیر تربیتی صالحین و تقویت روحیه جهادی در نسل جوان مهم برشمرد.

معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این جشنواره با حضور سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، و آیت الله فلاحتی در مصلی رشت برگزارمی شود گفت: دراین جشنواره از فعالان و مربیان برتر شبکه تربیتی صالحین تقدیر به عمل خواهد آمد

کد خبر 6710518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها