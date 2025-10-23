به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر جواد باقری بیلندی درباره برگزاری یازدهمین نشست ماهانه دبیران کلان مناطق آمایشی قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: این نشست در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه در وزارت بهداشت به منظور «بررسی برنامه‌های هفته قرآن و عترت»، «ویرایش نهایی آیین‌نامه جشنواره سی‌ام قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت» و همچنین «هم اندیشی با پزشکان مهدویت» و «کارگروه مهدویت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور» برگزار شد.

وی با اشاره به حضور اساتید مجرب در این نشست دو روزه اظهار کرد: در این نشست از حضور مهمانانی همچون اساتید و فعالان حوزه مهدویت، مسؤولان ستاد توسعه ترویج فرهنگ مهدویت شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین حضور محمد حسین نیکنام رییس گروه قرآن و عترت فرهنگستان علوم پزشکی بهره گرفته شد که هر کدام از این اساتید تلاش کردند تا سطح انتظارات و هم افزایی‌ها لازم میان دو مجموعه مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و مجموعه‌های خود را مطرح کنند.

باقری از نهایی شدن آیین‌نامه سی‌امین جشنواره قران و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: در این نشست بر روی آیین‌نامه جشنواره سی‌ام قرآن و عرتت دانشگاهیان وزارت بهداشت بحث و تبادل نظرهای لازم انجام شد و در نهایت آیین‌نامه این دوره از جشنواره در ۱۱ بخش نهایی و بسته شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: شاخص‌های آیین نامه جدید با جزئیات کامل به زودی در اختیار جامعه قرآنی علاقمند در خانواده بزرگ علوم پزشکی قرار خواهد گرفت اما مخاطبان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی بدانند این دوره از جشنواره در یازده بخش با تاکید بر افزایش کیفیت و با محوریت تیمی خواهد بود. تنوع در رشته‌ها و بخش‌ها همراه با انتقال نظرات متسابقین نیز در این دوره دیده شده است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در ادامه از افزایش ۱۰۰ درصدی کانون‌های مهدویت دانشگاه‌های علوم پزشکی در دو ماه آینده خبر داد و گفت: با توجه به این‌که در حال حاضر در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی ۳۷ کارگروه مهدویت مشغول به فعالیت هستند بنا شد تا فعال سازی کانون‌های مهدویت در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد به نحوی که تا دو ماه آینده تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای کارگروه مهدویت با محوریت توجه به مفهوم انتظار و امید باشند.

باقری استفاده از دانش اساتید در چنین نشست‌هایی اثرگذار دانست و افزود: دکتر نیکنام در جمع قرآنی این نشست به معرفی ظرفیت‌های گروه قرآن و عترت فرهنگستان علوم پزشکی پرداخت و بر هم افزایی و مشارکت در بحث انتظار و برنامه‌های قرآنی و ستادی، توجه به مطالعات میان رشته‌ای در حوزه دانشگاه‌ها و گفت‌وگوهای علمی ماهانه مطالعات بین رشته‌ای قرآن و سلامت تاکید کرد.